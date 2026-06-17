Wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer uciekająca przed pytaniami dziennikarza Kanału Zero, stała się obiektem drwin w sieci. „Kiedy wydawało się, że najtrudniejszym zawodnikiem do złapania był dziś Leo Messi, swój potencjał pokazała Katarzyna Lubnauer” - wskazywał twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.
Według portalu Zero.pl oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej.
Działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
Wcześniej media opisały, że koordynator SOR-u w placówce, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W poniedziałek Kacprzyk przestał być członkiem KO.
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Uciekający politycy
Dziennikarz Kanału Zero Jacek Prusinowski próbował pytać polityków koalicji 13 grudnia o tę sprawę w Sejmie, ale ci uciekali w popłochu, najwyraźniej bojąc się wypowiedzieć jakiejkolwiek opinii na temat sprawy, która kompromituje całą Koalicję Obywatelską.
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Drwiny w sieci
Szczególne rozbawienie internautów wywołał slalom wiceminister edukacji narodowej Katarzyny Lubnauer.
Kiedy wydawało się, że najtrudniejszym zawodnikiem do złapania był dziś Leo Messi, swój potencjał pokazała Katarzyna Lubnauer
— drwił twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.
Kiedy władza musi uciekać przed dziennikarzami, wiedz, że coś się dzieje!
— żartowała Joanna Miziołek, dziennikarka.
Ja nie wiem, czy politycy miewają w ogóle jakieś szkolenia medialne, ale taki darmowy tip - nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem, nie ucieka się przed kamerą. Zwłaszcza nie robi się tego, jak jest afera. Nic tak nie robi dobrze materiałowi wideo, jak uciekający polityk
— wskazała Dominika Długosz, dziennikarka „Newsweeka”.
Adrian Siwek/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762905-slalom-lubnauer-hitem-tak-uciekala-przed-pytaniami-o-sor
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