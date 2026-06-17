Slalom Lubnauer hitem! Tak uciekała przed pytaniami o SOR. Stanowski: A wydawało się, że najtrudniejszy do złapania jest Messi

  • Polityka
  • opublikowano:
Slalom Lubnauer hitem / autor: Fratria
Slalom Lubnauer hitem / autor: Fratria

Wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer uciekająca przed pytaniami dziennikarza Kanału Zero, stała się obiektem drwin w sieci. „Kiedy wydawało się, że najtrudniejszym zawodnikiem do złapania był dziś Leo Messi, swój potencjał pokazała Katarzyna Lubnauer” - wskazywał twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Według portalu Zero.pl oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej.

Działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Wcześniej media opisały, że koordynator SOR-u w placówce, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W poniedziałek Kacprzyk przestał być członkiem KO.

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Uciekający politycy

Dziennikarz Kanału Zero Jacek Prusinowski próbował pytać polityków koalicji 13 grudnia o tę sprawę w Sejmie, ale ci uciekali w popłochu, najwyraźniej bojąc się wypowiedzieć jakiejkolwiek opinii na temat sprawy, która kompromituje całą Koalicję Obywatelską.

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Drwiny w sieci

Szczególne rozbawienie internautów wywołał slalom wiceminister edukacji narodowej Katarzyny Lubnauer.

Kiedy wydawało się, że najtrudniejszym zawodnikiem do złapania był dziś Leo Messi, swój potencjał pokazała Katarzyna Lubnauer

— drwił twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Kiedy władza musi uciekać przed dziennikarzami, wiedz, że coś się dzieje!

— żartowała Joanna Miziołek, dziennikarka.

Ja nie wiem, czy politycy miewają w ogóle jakieś szkolenia medialne, ale taki darmowy tip - nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem, nie ucieka się przed kamerą. Zwłaszcza nie robi się tego, jak jest afera. Nic tak nie robi dobrze materiałowi wideo, jak uciekający polityk

— wskazała Dominika Długosz, dziennikarka „Newsweeka”.

Adrian Siwek/X/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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