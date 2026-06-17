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Co za panika! Ministrowie Tuska uciekali przed dziennikarzem. Bali się odpowiedzi na jedno pytanie

  • Polityka
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autor: PAP/Radek Pietruszka/X
autor: PAP/Radek Pietruszka/X

Afera dotycząca młodego lekarza-milionera i radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka bardzo szybko stała się gigantycznym problemem dla całej KO, ponieważ wyszło na jaw, że w Szpitalu Południowym w stolicy, który należy do miasta Warszawy, politycy KO i ich rodziny byli przyjmowani na specjalnych zasadach, utworzono dla nich nawet poczekalnię VIP. Dziennikarz Kanału Zero Jacek Prusinowski próbował dziś w Sejmie pytać ministrów z rządu Donalda Tuska o tę sprawę. Wszyscy oni uciekali w popłochu, najwyraźniej bojąc się wypowiedzieć jakiejkolwiek opinii na temat sprawy, która kompromituje całą Koalicję Obywatelską.

Na jaw wychodzą kolejne wątki w sprawie lekarza-milionera z KO Dawida Kacprzyka, którzy zarządzał SOR-em w podległym prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu Szpitalu Południowym. Wielu zbulwersował fakt, że Kasprzyk, nie mający jeszcze zrobionej specjalizacji i w wieku zaledwie 28-lat zarobił blisko 1,6 mln zł w rok! Kasprzyk szybko zrezygnował z członkostwa w KO, prawdopodobnie pod naciskiem władz tej formacji.

Afera jednak zamiast przygasać, nabiera na sile wraz w wychodzeniem na jaw nowych wątków. Okazało się - co ujawnił dziennikarz portalu Zero.pl Patryk Słowik - że w Szpitalu Południowym powstała specjalna, szybka ścieżka dostępu do świadczeń medycznych dla polityków Koalicji Obywatelskiej i członków ich rodzin. W szpitalu utworzono nawet specjalną, niedostępną dla „zwykłych” pacjentów poczekalnię VIP dla tych osób.

Dziennikarza Kanału Zero Jacek Prusinowski próbował porozmawiać z członkami koalicji Donalda Tuska na temat tej sprawy. Okazało się, że - delikatnie mówiąc - nie byli oni rozmowni. Wszyscy z nich po najwyżej rzuceniu jedno lub dwu zdaniowej wypowiedzi w biegu, uciekali od dziennikarza. Widać, że afera jest tak ogromna, iż politycy koalicji Donalda Tuska po prostu nie wiedzą jak się bronić.

Słowik pytał o tę sprawę m.in. Katarzynę Lubnauer, polityk KO, wiceminister edukacji.

Przepraszam bardzo, nie! W życiu nie korzystałam ze Szpitala Południowego

— powiedziała Lubnauer, szybko uciekając od dziennikarza.

Mam za 15 minut spotkanie”

Co ciekawe, akurat w tej sprawie nie był rozmowny nawet rzecznik rządu, Adam Szłapka.

Przepraszam, ja naprawdę mam za 15 minut spotkanie

— rzucił w stronę dziennikarza Szłapka, po czym wyznał, że sam nie korzystał z usług Szpitala Południowego.

Nie, nigdy nie byłem w Szpitalu Południowym. Szczęśliwie jestem zdrowy

— z kolei w taki niepoważny sposób na pytanie o aferę dotyczącą KO odpowiedział Robert Kropiwnicki, poseł KO.

Będziecie uciekać?”

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk również szybko uciekł przed Prusinowskim, rzucając tylko, że nie korzystał z usług tego szpitala. Bardzo szybką ucieczką ratował się też minister sportu Jakub Rutnicki.

Wszyscy ministrowie uciekają naprawdę w takiej sprawie? Będziecie uciekać?

— rzucił w stronę tego ostatniego Prusinowski, zirytowany postawą polityków koalicji Donalda Tuska, którzy nie chcą się wypowiadać w tak ważnej sprawie.

Na pytanie o tę sprawie nie odpowiedział także Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Bo się spieszę

— tak Klimczak tłumaczył swoją odmowę wypowiedzi na temat sprawy bardzo trudnej dla obecnej koalicji rządzącej.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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