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Politycy KO bez kolejki i w saloniku VIP. Oburzenie nowymi doniesieniami ws. Kacprzyka. "Wyjaśnia się, czemu zarabiał 1,6 mln zł"

  • Polityka
  • opublikowano:
Dawid Kacprzyk / autor: TVP3/Fratria/X
Dawid Kacprzyk / autor: TVP3/Fratria/X

Salonik VIP dla swoich w Szpitalu Południowym może być nowymi ośmiorniczkami dla KO”; „Jedna stoi w kolejce, a druga stoi przy korycie”; „Całe państwo traktują tak jak ten szpital” - to przykłady kilku z wielu komentarzy, jakie pojawiły się w sieci po ujawieniu przez portal Zero.pl, że Dawid Kacprzyk, młody lekarz-milioner, radny dzielnicy Ursus z ramienia Koalicji Obywatelskiej, zorganizował w warszawskim Szpitalu Południowym „przychodnię dla polityków” Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin.

Prywatny szpital za publiczne pieniądze

Słowik w swoim artykule ujawnia kilka bulwersujących przykładów związanych z politykami Koalicji Obywatelskiej i pracą Kacprzyka w WSP. Czytamy więc o wpływowej działaczce KO, która miała otrzymać badania już kilkanaście minut po rejestracji, podczas gdy inni pacjenci czekali nawet 4–5 godzin. Inny przykład dotyczy ważnego urzędnika państwowego związanego z KO, który miał przejść komplet badań ortopedycznych w niewiele ponad godzinę. Z kolei posłanka KO z objawami infekcji miała zostać potraktowana priorytetowo mimo braku zagrożenia życia, zaś członkowie rodzin polityków mieli otrzymywać szybki dostęp do specjalistycznych badań, na które zwykli pacjenci czekają tygodniami lub miesiącami.

Jaka w tym rola Kacprzyka? To właśnie on, według ustaleń Zero.pl, miał odpowiadać za funkcjonowanie tego systemu. Słowik pisze również o specjalnym saloniku udostępnianym dla VIP-ów na czas oczekiwania na wyniki badań. Politycy i członkowie ich rodzin nie musieli więc czekać w poczekalni ze „zwykłymi” pacjentami.

Władza potrafi demoralizować”

Sprawa Kacprzyka i zorganizowania przez niego w publicznym szpitalu niemal prywatnej przychodni dla polityków związanych z Koalicją Obywatelską bulwersuje i trudno się temu dziwić. Codziennie miliony Polaków czekają długie godziny w kolejkach do lekarzy. Inni czekają tygodniami, miesiącami, a nawet latami, aby dostać się do specjalisty. To, co działo się w warszawskim Szpitalu Południowym pokazuje, że nie dotyczy to ludzi władzy.

O ile sama historia młodego lekarza działacza bulwersowała, to opisana dziś przez Zero.pl sprawa saloniku dla polityków KO i ich znajomych jest przerażająca. Przerażająca, bo pokazuje, jak władza potrafi demoralizować. Przerażająca, bo każdy, kto był na SOR-ze, wie, jaka to jest droga przez mękę. Czekanie w nieskończoność. (…) Salonik VIP dla swoich w Szpitalu Południowym może być nowymi ośmiorniczkami dla KO

— ocenił dziennikarz Marcin Kowalewski.

Nie ma pieniędzy na służbę zdrowia. Nie ma terminów dla pacjentów. Jest za to 1,6 mln zł dla młodego działacza KO i SOR-express dla innych polityków KO. Ekipa Tuska stworzyła dwie Polski. Jedna stoi w kolejce, a druga stoi przy korycie

— napisał prof. Przemysław Czarnek.

Czekam, aż funkcjonariusze CBS rozbija grupę Kacprzyka, która - MUSIAŁA działać za wiedzą szefa warszawskiej PO - i stworzyła na SORze VIPowska izbę przyjęć dla polityków platformy i ich rodzin. Wyjaśnia się, czemu Kacprzyk zarabiał 1,6 mln zł

— napisał Adam Czarnecki.

Całe państwo traktują tak jak ten szpital

— stwierdził wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

“SORry taki mamy klimat”- to znane hasło polityków platformy nabiera kolejnego patologicznego wymiaru. Teraz już wiemy dlaczego działacz Koalicji Obywatelskiej tyle zarabiał. Za specjalny fast track dla polityków związanych z partią Donalda Tuska i Marcina Kierwińskiego po prostu zapłacili publicznymi pieniędzmi. A dla obywateli cięcia limitów i dłuższe kolejki. Co to za patologia. Brak słów

— napisał europoseł PiS Piotr Muller.

Patologia w czystej postaci. Publiczny SOR z dwiema kolejkami: jedna dla VIP-ów, czyli działaczy Platformy, druga dla zwykłych Polaków.

Warszawiacy czekają na SOR-ach po kilkanaście godzin, a publiczny szpital zamieniono w prywatną przychodnię dla swoich

— napisał warszawski radny Damian Kowalczyk.

Warszawski Szpital Południowy ma stratę. Prezes szpitala Anna Łukasik zadbała za to, aby działacze PO na specjalnie wydzielonej sekcji SOR-u mieli nowe wygodne meble. Powiedzieć że wstyd, to nic nie powiedzieć…

— napisał Janusz Cieszyński.

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kk/wPolityce.pl/X

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Zespół wPolityce.pl

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