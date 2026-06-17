„Salonik VIP dla swoich w Szpitalu Południowym może być nowymi ośmiorniczkami dla KO”; „Jedna stoi w kolejce, a druga stoi przy korycie”; „Całe państwo traktują tak jak ten szpital” - to przykłady kilku z wielu komentarzy, jakie pojawiły się w sieci po ujawieniu przez portal Zero.pl, że Dawid Kacprzyk, młody lekarz-milioner, radny dzielnicy Ursus z ramienia Koalicji Obywatelskiej, zorganizował w warszawskim Szpitalu Południowym „przychodnię dla polityków” Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin.
Prywatny szpital za publiczne pieniądze
Słowik w swoim artykule ujawnia kilka bulwersujących przykładów związanych z politykami Koalicji Obywatelskiej i pracą Kacprzyka w WSP. Czytamy więc o wpływowej działaczce KO, która miała otrzymać badania już kilkanaście minut po rejestracji, podczas gdy inni pacjenci czekali nawet 4–5 godzin. Inny przykład dotyczy ważnego urzędnika państwowego związanego z KO, który miał przejść komplet badań ortopedycznych w niewiele ponad godzinę. Z kolei posłanka KO z objawami infekcji miała zostać potraktowana priorytetowo mimo braku zagrożenia życia, zaś członkowie rodzin polityków mieli otrzymywać szybki dostęp do specjalistycznych badań, na które zwykli pacjenci czekają tygodniami lub miesiącami.
Jaka w tym rola Kacprzyka? To właśnie on, według ustaleń Zero.pl, miał odpowiadać za funkcjonowanie tego systemu. Słowik pisze również o specjalnym saloniku udostępnianym dla VIP-ów na czas oczekiwania na wyniki badań. Politycy i członkowie ich rodzin nie musieli więc czekać w poczekalni ze „zwykłymi” pacjentami.
„Władza potrafi demoralizować”
Sprawa Kacprzyka i zorganizowania przez niego w publicznym szpitalu niemal prywatnej przychodni dla polityków związanych z Koalicją Obywatelską bulwersuje i trudno się temu dziwić. Codziennie miliony Polaków czekają długie godziny w kolejkach do lekarzy. Inni czekają tygodniami, miesiącami, a nawet latami, aby dostać się do specjalisty. To, co działo się w warszawskim Szpitalu Południowym pokazuje, że nie dotyczy to ludzi władzy.
O ile sama historia młodego lekarza działacza bulwersowała, to opisana dziś przez Zero.pl sprawa saloniku dla polityków KO i ich znajomych jest przerażająca. Przerażająca, bo pokazuje, jak władza potrafi demoralizować. Przerażająca, bo każdy, kto był na SOR-ze, wie, jaka to jest droga przez mękę. Czekanie w nieskończoność. (…) Salonik VIP dla swoich w Szpitalu Południowym może być nowymi ośmiorniczkami dla KO
— ocenił dziennikarz Marcin Kowalewski.
Nie ma pieniędzy na służbę zdrowia. Nie ma terminów dla pacjentów. Jest za to 1,6 mln zł dla młodego działacza KO i SOR-express dla innych polityków KO. Ekipa Tuska stworzyła dwie Polski. Jedna stoi w kolejce, a druga stoi przy korycie
— napisał prof. Przemysław Czarnek.
Czekam, aż funkcjonariusze CBS rozbija grupę Kacprzyka, która - MUSIAŁA działać za wiedzą szefa warszawskiej PO - i stworzyła na SORze VIPowska izbę przyjęć dla polityków platformy i ich rodzin. Wyjaśnia się, czemu Kacprzyk zarabiał 1,6 mln zł
— napisał Adam Czarnecki.
Całe państwo traktują tak jak ten szpital
— stwierdził wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
“SORry taki mamy klimat”- to znane hasło polityków platformy nabiera kolejnego patologicznego wymiaru. Teraz już wiemy dlaczego działacz Koalicji Obywatelskiej tyle zarabiał. Za specjalny fast track dla polityków związanych z partią Donalda Tuska i Marcina Kierwińskiego po prostu zapłacili publicznymi pieniędzmi. A dla obywateli cięcia limitów i dłuższe kolejki. Co to za patologia. Brak słów
— napisał europoseł PiS Piotr Muller.
Patologia w czystej postaci. Publiczny SOR z dwiema kolejkami: jedna dla VIP-ów, czyli działaczy Platformy, druga dla zwykłych Polaków.
Warszawiacy czekają na SOR-ach po kilkanaście godzin, a publiczny szpital zamieniono w prywatną przychodnię dla swoich
— napisał warszawski radny Damian Kowalczyk.
Warszawski Szpital Południowy ma stratę. Prezes szpitala Anna Łukasik zadbała za to, aby działacze PO na specjalnie wydzielonej sekcji SOR-u mieli nowe wygodne meble. Powiedzieć że wstyd, to nic nie powiedzieć…
— napisał Janusz Cieszyński.
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kk/wPolityce.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762823-oburzenie-prywatnym-szpitalem-dla-politykow-ko
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