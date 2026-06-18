Próba ratowania wizerunku KO? Kacprzyk... korygował faktury

  • Polityka
  • opublikowano:
Szpital Południowy w Warszawie / autor: PAP/Radek Pietruszka
Szpital Południowy w Warszawie / autor: PAP/Radek Pietruszka

Warszawski ratusz poinformował dziś, że lekarz Dawid Kacprzyk, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,6 mln zł zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy. Szpital Południowy złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa.

W czwartek Rada Nadzorcza ma podjąć decyzję o zmianach w zarządzie szpitala. Kacprzyk zrzekł się także mandatu radnego dzielnicy Ursus.

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Konsekwencje dla Kacprzyka

Z informacji ratusza wynika, że od 15 czerwca Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury, obejmujące okres od 31 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2026 roku. Na konto szpitala zwrócił 0,5 mln złotych.

Według doniesień medialnych koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Opinię publiczną oburzyła również informacja, że na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. W poniedziałek Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO.

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xyz/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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