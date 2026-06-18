Bezczelność Kierwińskiego. Tajna lista VIP-ów ze szpitala

  • Polityka
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Bezczelność Kierwinskiego / autor: PAP/Paweł Supernak
Bezczelność Kierwinskiego / autor: PAP/Paweł Supernak

Polaków zszokowała afera z salonikiem VIP dla działaczy Koalicji Obywatelskiej ich rodzin w warszawskim szpitalu. Marcin Kierwiński stwierdził jednak, że naród nie powinien dowiedzieć się, kto w bezczelny sposób wykorzystywał i tak już niewydolny system ochrony zdrowia, tłumacząc to „wrażliwymi kwestiami”.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński został zapytany podczas konferencji prasowej o to, czy jego zdaniem opinia publiczna powinna poznać nazwiska polityków, którzy korzystali z salonu VIP w Szpitalu Południowym. Bezczelność jego odpowiedzi była wręcz porażająca.

Myślę, że ci politycy, którzy byli tam, ewentualnie jeżeli będą chcieli udzielić tych informacji, udzielą te informacje

— stwierdził.

To są dane szalenie wrażliwe, nie wiem, czy każdy, w zależności przecież na pewno od schorzenia, na które się leczył, leczyła dana osoba, nie wiem, czy takie informacje chce…

— opowiadał.

To myślę, że te osoby, jeżeli tam się leczyły i będą chciały państwa o tym poinformować, to poinformują. Jest pewne oczywiste poczucie takich najbardziej wrażliwych własnych spraw, osobistych spraw w tym sensie, to myślę, że to powinno być uszanowane

— przekonywał.

Co do zasady myślę, że nikt z polityków, którzy się tam leczyli, nie ma problemu z tym, żeby o tym powiedzieć

— zapewniał Kierwiński.

Afera

Według portalu Zero.pl oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej.

Działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Wcześniej media opisały, że koordynator SOR-u w placówce, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W poniedziałek Kacprzyk przestał być członkiem KO.

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Adrian Siwek/X/PAP/300 Polityka

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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