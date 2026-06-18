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Łąckiego trzymają się żarty?! Jak tłumaczył historię z "prywatnym" SOR?

  • Polityka
  • opublikowano:
Zdj. ilustracyjne - lekarz ze stetoskopem / autor: Pixabay, CC0/X
Zdj. ilustracyjne - lekarz ze stetoskopem / autor: Pixabay, CC0/X

Artur Łącki, najbogatszy poseł bieżącej kadencji, postanowił zrobić mały „follow up” do wywiadu, w którym komentował sprawę Szpitala Południowego i młodego lekarza-milionera, do niedawna także radnego KO. „Na moje słowa: niech pierwszy rzuci kamieniem kto nie próbował przyspieszyć wizyty u lekarza, pan redaktor spytał czy może rzucać, bo on nie” - zauważył. Polityk KO, który - jak przyznał w tej samej rozmowie - korzysta z prywatnej służby zdrowia - następnie zaczął powoływać się na przykłady zrozpaczonych rodziców pragnących ratować chore dziecko.

Zły system”, zaniedbana służba zdrowia i wreszcie - premier Donald Tusk, który „nie bierze jeńców” i z całą surowością każe za wszystkie nadużycia, a w ogóle to i tak jesteśmy lepsi niż PiS - taki przekaz wyłania się z wywiadu posła KO Artura Łąckiego dla Kanału Zero. Łąckiemu kilka godzin po zakończeniu rozmowy najwyraźniej przypomniało się, że o „prywatnym SOR” w Szpitalu Południowym miał powiedzieć coś jeszcze.

Łącki o zrozpaczonych matkach i zdesperowanych ojcach

Chyba przypomniało się posłowi zupełnie niepotrzebnie, ponieważ trudno powiedzieć, żeby porządnie przemyślał to, co napisał.

Na moje słowa: niech pierwszy rzuci kamieniem kto nie próbował przyspieszyć wizyty u lekarza, pan redaktor spytał czy może rzucać, bo on nie. Pewnie, że nie bo to młody zdrowy facet

— stwierdził Łącki na platformie X.

Ale każda zrozpaczona matka, czy każdy zdesperowany ojciec, będzie robił wszystko by wyleczyć i uratować swoje dzieci, swoją rodzinę. I to jest normalny ludzki odruch

— dodał.

A może wszyscy rodzice ciężko chorych dzieci powinni po prostu zapisać się do KO? Bo jak na razie albo czekają w kolejkach, albo prowadzi się dla ich dzieci zbiórki na kosztowne operacje i terapie, często za granicą.

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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