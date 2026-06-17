Burza wokół SOR-u dla VIP-ów. Przed szpitalem rozwinięto czerwony dywan dla polityków KO

  • Polityka
  • opublikowano:
Czerwony dywan dla polityków KO / autor: PAP/Radek Pietruszka
Czerwony dywan dla polityków KO / autor: PAP/Radek Pietruszka

Politycy Prawa i Sprawiedliwości rozwinęli czerwony dywan dla polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy korzystali z VIP-owskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Anna Kwiecień i Łukasz Kmita podczas konferencji prasowej zabrali głos na temat afery Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Z tej okazji politycy rozwinęli czerwony dywan przed szpitalem dla polityków KO, aby tym jeszcze łatwiej wchodziło się na ich VIP-owski SOR.

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Podczas konferencji prasowej przed Szpitalem Południowym poseł PiS Łukasz Kmita zapowiedział, że wraz z posłanką Anną Kwiecień wejdą do szpitala, by „spotkać się z dyrekcją placówki i zażądać dokumentów”.

Jak to możliwe, że ten człowiek, ten pseudolekarz (…) wykorzystał system, naciągnął państwo (…) i wyrywał pacjentom z portfeli ponad 1,6 mln zł, bo tak wynika z jego oświadczenia majątkowego?

— pytał Kmita.

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Afera

Według portalu Zero.pl oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej.

Działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Wcześniej media opisały, że koordynator SOR-u w placówce, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W poniedziałek Kacprzyk przestał być członkiem KO.

Adrian Siwek/PAP/wPolsce24/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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