Potężny cios w Tuska! Nawet ci dziennikarze piszą o aferze

Afera związana ze Szpitalem Południowym w Warszawie okazuje się być niezwykle poważnym problemem dla Koalicji Obywatelskiej. Sprawę krytycznie skomentowali nawet dziennikarze, których trudno podejrzewać o negatywne nastawienie do gabinetu Donalda Tuska. Pojawiła się też krytyka z wewnątrz rządu!
Jak ujawnił portal zero.pl, w Szpitalu Południowym istniał specjalny „salonik VIP”, w którym przyjmowani mieli być ważni politycy Koalicji Obywatelskiej.
Sprawa budzi takie emocje, że nawet związany ze środowiskiem „Krytyki Politycznej” Jakub Majmurek pozwolił sobie na krytyczny komentarz.
Pytanie teraz kto korzystał z tego „saloniku VIP” w Szpitalu Południowym. Im poważniejsze politycznie nazwiska się tam pojawią, tym większy problem - w interesie KO byłoby bardzo, żeby to nie był nikt powyżej radnego/nieznanego posła
– napisał.
Co ciekawe, sprawa oburzyła nawet Dominikę Wielowieyską z „Gazety Wyborczej”.
Skandaliczna historia. Ludzie będą naprawdę wściekli i Koalicja Obywatelska ma gigantyczny problem, bo odpowiedzialność spoczywa na tej partii. I nie pomoże powtarzanie, że była sprawa Elżbiety Witek czy Jarosława Kaczyńskiego, który w szpitalu był traktowany jak król
– czytamy w jej wpisie.
Gdyby tego było mało, sprawę jako „nie do obrony” określiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która pełni w rządzie Tuska funkcję minister ds. funduszy.
Nie do obrony
– napisała.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762862-potezny-cios-w-tuska-nawet-ci-dziennikarze-pisza-o-aferze
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