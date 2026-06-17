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Potężny cios w Tuska! Nawet ci dziennikarze piszą o aferze

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk / autor: PAP/Radek Pietruszka
Donald Tusk / autor: PAP/Radek Pietruszka

Afera związana ze Szpitalem Południowym w Warszawie okazuje się być niezwykle poważnym problemem dla Koalicji Obywatelskiej. Sprawę krytycznie skomentowali nawet dziennikarze, których trudno podejrzewać o negatywne nastawienie do gabinetu Donalda Tuska. Pojawiła się też krytyka z wewnątrz rządu!

Jak ujawnił portal zero.pl, w Szpitalu Południowym istniał specjalny „salonik VIP”, w którym przyjmowani mieli być ważni politycy Koalicji Obywatelskiej.

Sprawa budzi takie emocje, że nawet związany ze środowiskiem „Krytyki Politycznej” Jakub Majmurek pozwolił sobie na krytyczny komentarz.

Pytanie teraz kto korzystał z tego „saloniku VIP” w Szpitalu Południowym. Im poważniejsze politycznie nazwiska się tam pojawią, tym większy problem - w interesie KO byłoby bardzo, żeby to nie był nikt powyżej radnego/nieznanego posła

– napisał.

Co ciekawe, sprawa oburzyła nawet Dominikę Wielowieyską z „Gazety Wyborczej”.

Skandaliczna historia. Ludzie będą naprawdę wściekli i Koalicja Obywatelska ma gigantyczny problem, bo odpowiedzialność spoczywa na tej partii. I nie pomoże powtarzanie, że była sprawa Elżbiety Witek czy Jarosława Kaczyńskiego, który w szpitalu był traktowany jak król

– czytamy w jej wpisie.

Gdyby tego było mało, sprawę jako „nie do obrony” określiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która pełni w rządzie Tuska funkcję minister ds. funduszy.

Nie do obrony

– napisała.

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X/mly

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