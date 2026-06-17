Jak wygląda "prywatny SOR" polityków KO? Zdjęcia szokują!

  • Polityka
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Szpital Południowy. Na screenie "salonik" / autor: Fratria /X: @PatrykSlowik
Szpital Południowy. Na screenie "salonik" / autor: Fratria /X: @PatrykSlowik

Salonik jak salonik. Nic spektakularnego” - ironizuje dziennikarz Patryk Słowik, który opublikował zdjęcia „poczekalni VIP” na SOR-ze, gdzie pracuje Dawid Kacprzyk, 29-letni lekarz i jednocześnie radny (do niedawna Koalicji Obywatelskiej). Kacprzyk miał przyjmować partyjnych kolegów bez kolejki na SOR w warszawskim Szpitalu Południowym.

Politycy Koalicji Obywatelskiej nie tylko byli przyjmowani bez kolejki w warszawskim Szpitalu Południowym, ale również nie musieli oczekiwać na przyjęcie wśród „zwykłych” pacjentów. Jak pisze Patryk Słowik na portalu Zero.pl, mieli do dyspozycji nawet „salonik VIP”.

Czytamy więc o wpływowej działaczce KO, która miała otrzymać badania już kilkanaście minut po rejestracji, podczas gdy inni pacjenci czekali nawet 4–5 godzin. Inny przykład dotyczy ważnego urzędnika państwowego związanego z KO, który miał przejść komplet badań ortopedycznych w niewiele ponad godzinę. Z kolei posłanka KO z objawami infekcji miała zostać potraktowana priorytetowo mimo braku zagrożenia życia, zaś członkowie rodzin polityków mieli otrzymywać szybki dostęp do specjalistycznych badań, na które zwykli pacjenci czekają tygodniami lub miesiącami. Jaka w tym rola Kacprzyka? To właśnie on, według ustaleń Zero.pl, miał odpowiadać za funkcjonowanie tego systemu.

Nic spektakularnego”

Dziennikarz opublikował również zdjęcia „saloniku VIP”.

Salonik jak salonik. Nic spektakularnego

— napisał.

O, tutaj, po drugiej stronie pokoju.

Publikacja fotografii wywołała liczne komentarze.

Przyjęcia poza kolejką VIP w warszawskim szpitalu Trzaskowskiego. Młody działacz KO wyciągający 1,6 mln zł. w rok. O to były wybory

— napisał europoseł i wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński.

Nie brakowało też skojarzeń związanych z obrazem na ścianie.

Przez lata myśleliśmy, że słynne platformerskie „c…, d… i kamieni kupa” dotyczyło rozwoju państwa pod rządami PO. A to była historia leczenia i opis salonki w warszawskim szpitalU

— skomentował europoseł Bogdan Rzońca.

No mordo, w kąciku VIP w Południowym, a gdzie?

— komentuje internauta „Chrzanik”.

A poniżej, dla przykładu, porównanie:

Po lewej VIP-owski gabinet dla polityków PO w Szpitalu Południowym w Warszawie. Po prawej poczekalnia na SORze dla pospólstwa na ulicy Fieldorfa we Wrocławiu

— pisze Patryk Słowik.

Inny przykład - tym razem z Gdańska:

A w Gdańsku na SOR w szpitalu Kopernika spali i śpią bezdomni… Dyrekcja twierdzi że nic się nie da zrobić. A dyrektorem spółki szpitalnej była… aktualna minister zdrowia Grenda xD

— opisuje użytkownik „e-Janusz Ch”.

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X/Joanna Jaszczuk

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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