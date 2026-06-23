Szpitalna afera z udziałem polityków Koalicji Obywatelskiej bardzo mocno zapadła w świadomości Polaków. Instytut Monitorowania Mediów (IMM) odnotował ponad 1 mld potencjalnych kontaktów z przekazem w różnego typu mediach, który dotyczył lekarza-milionera z warszawskiego Szpitala Południowego. „Wśród formułowanych przez internautów oczekiwań najsilniej wybrzmiewało żądanie dymisji Kierwińskiego oraz konsekwencji wobec pozostałych polityków KO zamieszanych w aferę. W emocjonalnej dyskusji dominuje oburzenie i gniew” - czytamy w analizie IMM. Wynika z niej, że KO może bardzo stracić wizerunkowo w związku z tą aferą.
Politycy obozu rządzącego nie spodziewali się zapewne, że afera „saloniku” VIP i lekarza-milionera z KO, który nie miał specjalizacji odciśnie tak duże piętno w świadomości Polaków. Po ujawnieniu bulwersujących faktów o uprzywilejowanym traktowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym oraz zarobieniu w rok przez młodego radnego Dawida Kacprzyka 1,6 mln zł na lekarskich dyżurach przez Polskę przetoczyła się burza.
W ciągu zaledwie siedmiu dni redakcje poruszały ten temat w blisko 15 tys. publikacji, a internauci – w 24,6 tys. postów i komentarzy. (…) W dniach 15-21 czerwca zasięg ponad 1 mld potencjalnych kontaktów z przekazem. Oznacza to, że statystyczny polski odbiorca usłyszał o aferze w badanym tygodniu ponad 30 razy
— informuje Instytut Monitorowania Mediów (IMM), który podaje, że aferą najbardziej interesowała się - jeśli chodzi o klasyczne media - Telewizja wPolsce24 (669 przekazów), Wydarzenia 24 (338) i Polsat News (235).
IMM przeanalizował także opinie publikowane w social mediach i sprawdził, kogo z rządzących najbardziej mogą dotknąć wykryte nieprawidłowości.
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Starty wizerunkowe nie do odrobienia
Za aferę mocno krytykowana jest cała partia Koalicja Obywatelska, która jest przez Polaków postrzegana, jako formacja bezprawnie uprzywilejowana.
Najczęściej krytykowanymi postaciami, które odbiorcy mediów utożsamiają z aferą szpitalną byli:
1. Rafał Trzaskowski - wiedział i nic nie zrobił
2. Dawid Kacprzyk - symbol nepotyzmu partyjnego
3. Marcin [Kierwiński]9https://wpolityce.pl/polityka/763105-to-juz-koniec-kierwinskiego-szokujace-ustalenia-dziennikarza) - zakłamanie rządzących
4. Bartłomiej Arłukowicz - nieszczerość wypowiedzi
Z badania jasno wynika, że Koalicja Obywatelska może mocno stacić wizerunkowo na aferze szpitalnej.
Warto dodać, że aferę szpitalną potęguje jeszcze skandaliczne zachowanie poseł Małgorzaty Pępek z KO, która wepchnęła się omijając czekających na badania ponad 2 lata innych pacjentów w szpitalu w Żywcu.
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koal/IMM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763334-afera-szpitalna-pograza-ko-zbadali-opinie-dominuje-gniew
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