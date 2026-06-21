Mec. Bartosz Lewandowski zapowiedział, że będzie bronił lekarza‑sygnalisty pro bono, jeśli prokuratura podejmie wobec niego działania, krytykując polityczne naciski na medyka. „Bartosz Arłukowicz już kompletnie odpłynął i zaczyna straszyć” – podkreślił z kolei Janusz Cieszyński, poseł PiS i były minister cyfryzacji. Co takiego napisał europoseł KO?
Dziennikarze serwisu Zero.pl podali, że według informacji, które posiadają, ordynator oddziału chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego o nieprawidłowościach w działaniach Dawida Kacprzyka, ówczesnego koordynatora SOR tej placówki, poinformował w czerwcu 2025 r. zarząd szpitala i radę nadzorczą. A w lipcu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Po publikacji „Gazety Wyborczej”, sugerującej, że sygnalista w tej sprawie ma „niewyjaśnioną przeszłość”, dziennikarz Kanału Zero Patryk Słowik zarzucił redakcji, że uderza w lekarza dopiero wtedy, gdy ten odmówił współpracy. Pojawiają się także komentarze ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej.
Pan dr Emil zagrał w niebezpieczną grę. Albo jeszcze o tym nie wie, albo już powinien się domyślać, że chłopaki wciągnęli go w twardą rozgrywkę. Na końcu zostanie sam z pytaniami, na które będzie musiał sam odpowiedzieć. A pytań do pana doktora jest coraz więcej
— stwierdził Bartosz Arłukowicz, europoseł KO.
„Będę go reprezentował pro bono”
Na jego wpis stanowczo zareagował mec. Bartosz Lewandowski.
Jeśli jakakolwiek prokuratura - z uwagi na wzmożenie skompromitowanej partii władzy - rozpocznie postępowanie karne wobec lekarza-sygnalisty, to będę go reprezentował pro bono w tej sprawie. Haniebne jest to, że lekarza straszy członek tej skompromitowanej formacji politycznej i do tego lekarz
— podkreślił mec. Lewandowski.
„Arłukowicz już kompletnie odpłynął”
Arłukowiczowi odpowiedział również Janusz Cieszyński, poseł PiS i były minister cyfryzacji.
Bartosz Arłukowicz już kompletnie odpłynął i zaczyna straszyć. Trudno się dziwić: w tydzień odstrzelili mu młodego kolegę i dyrektor szpitala, dzięki którym w Warszawie dawało radę załatwić leczenie bez kolejki
— napisał Cieszyński.
Głos zabrał również twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.
Biorąc pod uwagę, że politycy KO wściekle atakują Patryka Słowika, mnie oraz byłego ordynatora chirurgii to wydaje mi się, że jednak nie byli z nami szczerzy, gdy mówili, że są zdeterminowani, by rozliczyć tę aferę. Albo inaczej rozumieją rozliczenie afery
— wskazał Stanowski.
Lekarz-milioner
Przypomnijmy, według doniesień portalu Zero.pl lekarz Dawid Kacprzyk — który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus — miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.
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X/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763170-arlukowicz-zastrasza-lekarza-sygnaliste-kompletnie-odplynal
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