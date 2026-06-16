Nie milkną echa „kosmicznych” pieniędzy dla Dawida Kacprzyka, który już wyleciał z Koalicji Obywatelskiej. Janusz Cieszyński widzi jednak kolejny problem w KO, w związku z którym wywołał do tablicy Bartosza Arłukowicza, wytykając mu jedną z najniższych aktywności w europarlamencie.
Lekarz i radny Dawid Kacprzyk, który podczas specjalizacji miał zgarnąć kosmiczne 1,6 mln zł, wyleciał z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję ogłosił Marcin Kierwiński, próbując ugasić polityczny pożar. Tymczasem poseł PiS i były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, nawiązując do Kacprzyka, reflektor kieruje teraz na… Bartosza Arłukowicza, europosła Koalicji Obywatelskiej.
Leń, lekarz, bierze miliony i jest z Platformy Obywatelskiej? To nie Dawid Kacprzyk
— podkreślił Janusz Cieszyński.
Jak dodał były wiceminister zdrowia, według portalu MEP Score wśród najbardziej leniwych polskich europosłów jest Bartosz Arlukowicz.
Głos zabiera 10x rzadziej niż statystyczny europoseł! Niestety: nie dotyczy to X…
— zaznaczył polityk.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762754-len-lekarz-bierze-miliony-i-jest-z-po-dosadnie-i-zabawnie
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