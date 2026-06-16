"Leń, lekarz, bierze miliony i jest z PO". O kim mowa? Były minister kąsa znanego europosła

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Bartosz Arłukowicz / autor: Fratria/X/@jciesz
Bartosz Arłukowicz / autor: Fratria/X/@jciesz

Nie milkną echa „kosmicznych” pieniędzy dla Dawida Kacprzyka, który już wyleciał z Koalicji Obywatelskiej. Janusz Cieszyński widzi jednak kolejny problem w KO, w związku z którym wywołał do tablicy Bartosza Arłukowicza, wytykając mu jedną z najniższych aktywności w europarlamencie.

Lekarz i radny Dawid Kacprzyk, który podczas specjalizacji miał zgarnąć kosmiczne 1,6 mln zł, wyleciał z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję ogłosił Marcin Kierwiński, próbując ugasić polityczny pożar. Tymczasem poseł PiS i były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, nawiązując do Kacprzyka, reflektor kieruje teraz na… Bartosza Arłukowicza, europosła Koalicji Obywatelskiej.

Leń, lekarz, bierze miliony i jest z Platformy Obywatelskiej? To nie Dawid Kacprzyk

— podkreślił Janusz Cieszyński.

Jak dodał były wiceminister zdrowia, według portalu MEP Score wśród najbardziej leniwych polskich europosłów jest Bartosz Arlukowicz.

Głos zabiera 10x rzadziej niż statystyczny europoseł! Niestety: nie dotyczy to X…

— zaznaczył polityk.

Czytaj także

X/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych