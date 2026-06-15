Lekarz-milioner z KO się doigra? Szokująca sprawa w prokuraturze, Jabłoński zapowiada zawiadomienie

  • Polityka
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zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Sprawa lekarza Dawida Kacprzyka budzi coraz poważniejsze emocje. Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że złoży w jego sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Z najnowszych ustaleń Zero.pl wynika, że Dawid Kacprzyk w dniach, w których według szpitalnego grafiku, miał mieć dyżur w szpitalu, miał wizyty w telewizji, uczestniczył w sesji rady dzielnicy oraz miał polityczne spotkania.

Z przedstawionych przed Patryka Słowika z zero.pl danych ma wynikać, że w ciągu roku Kacprzyk przepracował blisko 4000 godzin, co odpowiada średnio około 331 godzinom miesięcznie.

Dawid Kacprzyk, lekarz-polityk, który zarobił w 2025 r. 1,6 mln zł, miał przepracować w Warszawskim Szpitalu Południowym średnio 331 godzin miesięcznie. Daje to statystycznie 11 godzin dziennie, dzień w dzień, 365 dni w roku

— czytamy.

Reakcja w sieci

Sprawa zbulwersowała m.in. dr. Jana Śpiewaka, który pyta o ewentualne zarzuty dla lekarza.

Kiedy facet dostanie zarzuty za wyłudzenie?

— pyta Śpiewak.

Do wpisu Jana Śpiewaka odniósł się Paweł Jabłoński. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Dziś składam zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie

— czytamy.

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X/zero.pl/mly

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