Sprawa lekarza Dawida Kacprzyka budzi coraz poważniejsze emocje. Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że złoży w jego sprawie zawiadomienie do prokuratury.
Z najnowszych ustaleń Zero.pl wynika, że Dawid Kacprzyk w dniach, w których według szpitalnego grafiku, miał mieć dyżur w szpitalu, miał wizyty w telewizji, uczestniczył w sesji rady dzielnicy oraz miał polityczne spotkania.
Z przedstawionych przed Patryka Słowika z zero.pl danych ma wynikać, że w ciągu roku Kacprzyk przepracował blisko 4000 godzin, co odpowiada średnio około 331 godzinom miesięcznie.
Dawid Kacprzyk, lekarz-polityk, który zarobił w 2025 r. 1,6 mln zł, miał przepracować w Warszawskim Szpitalu Południowym średnio 331 godzin miesięcznie. Daje to statystycznie 11 godzin dziennie, dzień w dzień, 365 dni w roku
— czytamy.
Reakcja w sieci
Sprawa zbulwersowała m.in. dr. Jana Śpiewaka, który pyta o ewentualne zarzuty dla lekarza.
Kiedy facet dostanie zarzuty za wyłudzenie?
— pyta Śpiewak.
Do wpisu Jana Śpiewaka odniósł się Paweł Jabłoński. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.
Dziś składam zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie
— czytamy.
X/zero.pl/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762685-lekarz-milioner-z-ko-sie-doigra-szokujaca-sprawa-w-prokuraturze
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