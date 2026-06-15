Afera związana z lekarzem Dawidem Kacprzykiem przynosi coraz poważniejsze konsekwencje polityczne. Okazuje się, że sprawa zbulwersowała lokalnych działaczy Koalicji Obywatelskiej, którzy oskarżają partię o „chowanie głowy w piasek”. Próbę ratowania sytuacji podjął Rafał Trzaskowski, który przekonuje, że podjął już odpowiednie działania.
Jak ustalił portal Interia.pl, miejscowy działacze i radni Koalicji Obywatelskiej z warszawskiego Ursusa są w szoku po ujawnieniu informacji o zarobkach i działaniach ich kolegi.
Koledzy Dawida Kacprzyka z Rady dzielnicy Ursus w rozmowie z Interią są zszokowani jego zarobkami i dziwią się, że mógł spędzać na dyżurach kilkanaście godzin i wywiązywać się z obowiązków samorządowca. - Nie wyglądał jak minister Szumowski w pandemii – ironizują
— pisze portal.
Jeden z radnych wprost mówi o niezadowoleniu w partyjnych strukturach i braku reakcji odpowiednich organów.
Koalicja Obywatelska schowała głowę w piasek i się nie odzywa. Czekają pewnie na to, co tam będzie się działo ze strony władz miasta i Naczelnej Izby Lekarskiej. Wiem, że w strukturach są bardzo niezadowoleni. (…) Niezadowolenie sięga sufitu ze względu na to, że to kolejna nieprzyjemna rzecz, która w nich uderza, a z którą bardzo wiedzą, co zrobić
— mówi działacz.
Reakcja Trzaskowskiego
Próbę ugaszenia politycznego pożaru podjął Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy podjął próbę wizerunkowego ratowania sytuacji.
W związku z doniesieniami medialnymi wskazującymi na nieprawidłowości w organizacji pracy w Szpitalu Południowym poleciłem przeprowadzenie pilnego audytu. Urzędnicy miasta są już na miejscu. Zarządziłem także audyt w pozostałych SOR-ach w miejskich szpitalach w Warszawie
— napisał.
Ochrona zdrowia to zbyt poważna sprawa, żeby pozostawiać przestrzeń na wątpliwości i niedopowiedzenia. Chodzi o zdrowie ludzi, ale też o pieniądze podatników. W razie stwierdzenie nieprawidłowości konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do osób odpowiedzialnych
— czytamy na portalu X.
Czytaj także
X/Interia.pl/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762724-lekarz-milioner-wywolal-pozar-w-strukturach-ko
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.