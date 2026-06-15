Ile godzin naprawdę trwał dyżur na SOR lekarza-milionera? Karczewski: Zagrożenie życia i zdrowia

  • Polityka
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Mocne pytania lekarza senatora Stanisława Karczewskiego z PiS ws. godzin pracy Dawida Kacprzyka z KO. / autor: Fratria/X
Mocne pytania lekarza senatora Stanisława Karczewskiego z PiS ws. godzin pracy Dawida Kacprzyka z KO. / autor: Fratria/X

Jeśli w ciągu roku radny-lekarz z KO Dawid Kacprzyk zarobił 1,6 mln zł pracując na SOR, to ile musiały trwać jego dyżury? Senator PiS Stanisław Karczewski stawia otwarte pytania o bezpieczeństwo pacjentów. „Albo skrajne zmęczenie i zagrożenie życia i zdrowia, (…) albo fikcyjnie rozpisane godziny” - napisał w mediach społecznościowych Karczewski, który sam jest lekarzem.

Radny-lekarz Dawid Kacprzyk z KO zarobił w 2025 r. 1,6 mln zł, pracując - jak twierdzi kierownictwo Szpitala Południowego w Warszawie - na „stawce rynkowej”. Skoro tak, to ile musiały trwać jego dyżury na SOR? 29-letni lekarz bez specjalizacji przepracował w ciągu roku 4000 godzin, czyli ok. 331 godzin miesięcznie. Senator Stanisław Karczewski, który sam jest lekarzem wskazuje, że taki dyżur mógł liczyć 72 godziny! Czy to w ogóle możliwe?

Coraz więcej faktów z życia młodego lekarza Dawida Kacprzyka. 72 godz. na SOR to:

albo skrajne zmęczenie i zagrożenie życia i zdrowia własnego oraz pacjentów przy tej specyfice pracy oddziału,

albo fikcyjnie rozpisane godziny, podczas których zajmował się raczej swoimi sprawami: spotkaniami politycznymi, wpisami na FB, drzemką itp.

W obu przypadkach skandal

— zauważył na X senator Stanisław Karczewski z PiS.

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koal/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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