Jeśli w ciągu roku radny-lekarz z KO Dawid Kacprzyk zarobił 1,6 mln zł pracując na SOR, to ile musiały trwać jego dyżury? Senator PiS Stanisław Karczewski stawia otwarte pytania o bezpieczeństwo pacjentów. „Albo skrajne zmęczenie i zagrożenie życia i zdrowia, (…) albo fikcyjnie rozpisane godziny” - napisał w mediach społecznościowych Karczewski, który sam jest lekarzem.
Radny-lekarz Dawid Kacprzyk z KO zarobił w 2025 r. 1,6 mln zł, pracując - jak twierdzi kierownictwo Szpitala Południowego w Warszawie - na „stawce rynkowej”. Skoro tak, to ile musiały trwać jego dyżury na SOR? 29-letni lekarz bez specjalizacji przepracował w ciągu roku 4000 godzin, czyli ok. 331 godzin miesięcznie. Senator Stanisław Karczewski, który sam jest lekarzem wskazuje, że taki dyżur mógł liczyć 72 godziny! Czy to w ogóle możliwe?
Coraz więcej faktów z życia młodego lekarza Dawida Kacprzyka. 72 godz. na SOR to:
— albo skrajne zmęczenie i zagrożenie życia i zdrowia własnego oraz pacjentów przy tej specyfice pracy oddziału,
— albo fikcyjnie rozpisane godziny, podczas których zajmował się raczej swoimi sprawami: spotkaniami politycznymi, wpisami na FB, drzemką itp.
W obu przypadkach skandal
— zauważył na X senator Stanisław Karczewski z PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762687-ile-godzin-naprawde-trwal-dyzur-na-sor-lekarza-milionera
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