Jeszcze trzy lata temu alarmował, że „w Polsce jest bieda” i ludzi nie stać na chleb czy cukier. Dziś 29-letni radny KO Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji, budzi ogromne emocje po ujawnieniu, że w 2025 r. zarobił aż 1,6 mln zł. Sprawa wywołała lawinę komentarzy w sieci, a nawet koalicjanci Donalda Tuska przyznają, że trudno przejść obok niej obojętnie. „Wychodzi na to, że ten lekarz właściwie w ogóle nie śpi” - mówiła dziś w Polsat News poseł Joanna Wicha z Nowej Lewicy, z zawodu pielęgniarka.
W ostatnich dniach głośno zrobiło się o pewnym medyku. Ma dopiero 29 lat, jest lekarzem bez specjalizacji, ale z oświadczenia majątkowego wynika, że w 2025 r. zarobił 1,6 mln zł. Dawid Kacprzyk, radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus posiada także nowy samochód i mieszkanie za prawie milion złotych. Przypadek „młodego wilka” Koalicji Obywatelskiej opisał na platformie X dziennikarz Kanału Zero Patryk Słowik.
Według ustaleń zaś „Gazety Wyborczej” Kacprzyk pełne prawo wykonywania zawodu uzyskał półtora roku temu i nie ma specjalizacji. Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji nie powinien zostać koordynatorem SOR-u
3 lata temu krzyczał, że „w Polsce jest bieda”
Nie dziwi więc, że pojawiła się w przestrzeni publicznej masa komentarzy i dosadne głosy oburzenia. Teraz internauci odkrywają inne „puzzle” związane z lekarzem-radnym. Użytkownik serwisu X „e-Janusz Ch.” opublikował nagranie - jak opisał - z 2023 roku, na którym Kacprzyk wykrzykiwał:
„W Polsce jest bieda, a Kaczyński nas wysyła na grzyby! Czy to nie jest absurd? W Polsce jest bieda i Polacy nie mają żeby sobie kupić chleb, olej, żeby sobie kupić cukier”.
I cyk, władza się zmieniła i bieda się skończyła, Kacprzyk zarobił 1,6 mln w rok 🤡 Walczył, walczył i wywalczył
— skomentował Adam Czarnecki ze Stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
Pani Aleksandro, Pani Poseł Gajewska, kim jest ten przystojny młody człowiek, który wyłania się w trakcie nagrania w górnym lewym rogu, kiedy to pani prezentuje Aleje Milionerów z PiS? Czy to nie jest wasz radny, lekarz, który w 2025 roku osiągnął dochód około 1,6mln złotych?😂
— pyta również „PikuśPOL”, publikując inne nagranie z Kacprzykiem w tle.
Z kolei Marcel Formela zwrócił uwagę:
To pewnie przypadek, że radny KO Dawid Kacprzyk, który zarobił przez rok 1,6 mln zł bez specjalizacji, występuje jako ekspert w TVP. Niech żyją wolne media!
„Wychodzi na to, że ten lekarz właściwie w ogóle nie śpi”
Czy historię młodego lekarza, radnego KO, który zarobił w ubiegłym roku ponad milion złotych, da się politycznie obronić? Wątpliwości zdaje się mieć nawet koalicjant Donalda Tuska.
Gdyby zsumować wszystkie jego etaty i dodatkowe zlecenia, za które miał otrzymywać pieniądze, wychodzi na to, że ten lekarz właściwie w ogóle nie śpi
— uznała Joanna Wicha z Nowej Lewicy (z zawodu pielęgniarka), komentując sprawę w Polsat News.
Posłanka w programie „Śniadanie Rymanowskiego” przyznała, że sprawa Kacprzyka absolutnie ją „zszokowała i oburzyła”. Zwróciła uwagę, że lekarz etatowy zarabia zwykle od 9 do 11 tys. zł brutto, a nawet specjalista maksymalnie około 20 tys. zł. Na tym tle ponad 100 tys. zł miesięcznie posłanka ocenia jako „skandaliczną sytuację”. Wskazała też na bezpieczeństwo pacjentów ze strony przepracowanego lekarza.
Tymczasem szef klubu KO Zbigniew Konwiński w tym samym programie przekonywał, że zna sprawę głównie z mediów i z dostępnych informacji ma wynikać, iż Kacprzyk został zatrudniony w otwartej procedurze konkursowej. I choć dopowiedział, że „oczywiście zdaje sobie sprawę jak to wygląda”, to mimo wszystko winę zdaje się zrzucał… na systemowy problem wysokich kontraktów lekarskich.
W takie „przypadki” nie wierzą przedstawiciele opozycji, co mocno wypunktowali posłowie PiS i Konfederacji.
olnk/X/polsatnews.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762658-lekarz-radny-ko-i-milioner-w-2023-krzyczal-ze-jest-bieda
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