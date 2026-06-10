Ten radny KO zarobił pierwszy milion przed trzydziestką - i to w ramach praktyki lekarskiej, choć bez specjalizacji. Na oświadczenie majątkowe 29-letniego Dawida Kacprzyka zasiadającego w radzie dzielnicy Ursus koordynatora SOR w warszawskim Szpitalu Południowym zwrócił uwagę Patryk Słowik. „29 lat, 1,6 mln zł zarobione w 2025 r. w dużej mierze w publicznych placówkach ochrony zdrowia, nowe Porsche Panamera za ponad pół mln zł i mieszkanie warte 900 tys. zł, brak kredytów” - wyliczył dziennikarz.
Ma dopiero 29 lat, jest lekarzem bez specjalizacji, ale z oświadczenia majątkowego wynika, że w 2025 r. zarobił 1,6 mln zł. Dawid Kacprzyk, radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus posiada także nowy samochód i mieszkanie za prawie milion złotych.
Rezydent milioner
O „młodym wilku” Koalicji Obywatelskiej pisze na platformie X dziennikarz Kanału Zero Patryk Słowik.
29-letni warszawski dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid Kacprzyk, złożył właśnie oświadczenie majątkowe. Wskazał, że w ramach swojej praktyki lekarskiej miał przychód i dochód (tak sam stwierdził) w 2025 r. w wysokości 1,6 mln zł. Kacprzyk jest koordynatorem SOR w warszawskim Szpitalu Południowym
— czytamy we wpisie.
Uprawnienia lekarskie Kacprzyk uzyskał dopiero w 2024 r., co można łatwo sprawdzić w rejestrze Naczelnej Izby Lekarskiej.
Jeszcze w 2024 r. deklarował, że przyjmuje wyłącznie na NFZ i nie realizuje wizyt prywatnych.
Średnie zarobki rezydentów to niecałe 13 tys. zł brutto
Swoją drogą, Dawid Kacprzyk to modelowy młody polityk do pokazywania przez rywali politycznych. 29 lat, 1,6 mln zł zarobione w 2025 r. w dużej mierze w publicznych placówkach ochrony zdrowia, nowe Porsche Panamera za ponad pół mln zł i mieszkanie warte 900 tys. zł, brak kredytów
— pisze dalej Słowik.
Lekarz bez specjalizacji, za to z głównym zdjęciem na Facebooku z Rafałem Trzaskowskim
— podsumowuje dziennikarz.
Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu przez kraj przetaczała się debata o niskich zarobkach lekarzy rezydentów. Te zaś od 1 lipca wynosić będą niecałe 13 tys. zł brutto i to po dwóch latach rezydentury, w przypadku specjalizacji priorytetowych. Pytanie też, ile zarabia lekarz specjalista z doświadczeniem, powiedzmy, dziesięciokrotnie dłuższym niż pan radny.
X/ursus.um.warszawa.pl/rejestr.nil.org.pl/aja
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762325-29-letni-radny-ko-milionerem-jest-lekarzem-od-2-lat
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