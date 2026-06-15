Radny-lekarz z KO zarobił 1,6 ml zł na "stawce rynkowej"? "No cóż - sprawdzimy"

  • Polityka
  • opublikowano:
Poseł PiS Janusz Cieszyński chce się dowiedzieć, jak to możliwe, że 29-letni lekarz i radny KO Kacprzyk Dawid w rok zarobił 1,6 mln zl. / autor: Fratria/X
Poseł PiS Janusz Cieszyński chce się dowiedzieć, jak to możliwe, że 29-letni lekarz i radny KO Kacprzyk Dawid w rok zarobił 1,6 mln zl. / autor: Fratria/X

Nie mający jeszcze 30 lat młody lekarz bez specjalizacji, który wykonuje zawód od półtorej roku, zarobił tylko w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Wszyscy zadają sobie pytanie jak to możliwe? Dyrekcja Szpitala Południowego w Warszawie przekonuje, że Dawid Kacprzyk zarabia „rynkową stawkę”. „No cóż - sprawdzimy” - napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Janusz Cieszyński. Były wiceminister zdrowia wystąpił w sprawie Dawida Kacprzyka z poselską interpelacją. Lekarz jest jednocześnie warszawskim radnym Koalicji Obywatelskiej dzielnicy Ursus.

Radny-lekarz Dawid Kacprzyk ma już niemały majątek: nowy samochód i mieszkanie za prawie milion złotych. Z przeanalizowanej przez dziennikarzy dokumentacji medycznej ma wynikać, że 29-letni lekarz przepracował w ciągu roku 4000 godzin, czyli ok. 331 godzin miesięcznie. Kacprzyk nie ma jeszcze specjalizacji i nie powinien być koordynatorem SOR-u, gdzie pracuje. Sprawę chce zbadać były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z PiS, który wysłał już do władz szpitala poselską interpelację. Według nich bowiem Kacprzyk miał zarabiać… „stawkę rynkową”.

Koleżanka Bartka Arłukowicza ze Szpitala Południowego w oświadczeniu poinformowała, że 29 letni radny PO Dawid Kacprzyk zarabia „rynkową stawkę”.

No cóż - sprawdzimy

— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Janusz Cieszyński.

Cieszyński zadał fundamentalne pytania:

1) czy w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego funkcjonuje stanowisko lub funkcja koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego;

2) w przypadku odpowiedzi twierdzącej w odniesieniu do wszystkich umów obowiązujących na stanowisku (funkcji) koordynatora SOR w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na niniejszą interwencję: jaka jest wysokość wynagrodzenia (z uwzględnieniem wszystkich składników), jaka jest forma zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt, umowa cywilnoprawna) oraz jaki jest zakres powierzonych obowiązków;

3) jaka była kwota wynagrodzenia faktycznie wypłaconego osobie (osobom) pełniącej tę funkcję w poszczególnych miesiącach okresu od 1 stycznia 2025 r. do dnia udzielenia odpowiedzi.

Ponadto wnoszę o przekazanie kopii wszystkich umów stanowiących podstawę zatrudnienia lub powierzenia funkcji koordynatora SOR, obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia udzielenia odpowiedzi, określających w szczególności warunki wynagradzania

— czytamy w piśmie do władz szpitala.

Czytaj także

Arłukowicz w tle

Na tym jednak pytania posła PiS Janusz Cieszynskiego się nie kończą. Byłyt minister cyfryzacji wskazuje, że za wszystkiom może kryć się także postać byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z KO, który dziwnie milczy w sprawie swojego partyjnego kolegi radnego-lekarza.

Skąd dziura w NFZ? Jak informuje portal Zero.pl prawa ręka Arłukowicza, dyrektor Szpitala Południowego Anna Łukasik, zapłaciła radnemu PO Dawidowi Kacprzykowi 1,6 mln zł także za:

— występowanie w TVP

— udział w głosowaniu na Trzaskowskiego

Ale wg szpitala nic się nie stało

— napisał na X były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Links Jak dorobił się lekarz-milioner z KO? Szokujące fakty}

koal/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych