Nie mający jeszcze 30 lat młody lekarz bez specjalizacji, który wykonuje zawód od półtorej roku, zarobił tylko w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Wszyscy zadają sobie pytanie jak to możliwe? Dyrekcja Szpitala Południowego w Warszawie przekonuje, że Dawid Kacprzyk zarabia „rynkową stawkę”. „No cóż - sprawdzimy” - napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Janusz Cieszyński. Były wiceminister zdrowia wystąpił w sprawie Dawida Kacprzyka z poselską interpelacją. Lekarz jest jednocześnie warszawskim radnym Koalicji Obywatelskiej dzielnicy Ursus.
Radny-lekarz Dawid Kacprzyk ma już niemały majątek: nowy samochód i mieszkanie za prawie milion złotych. Z przeanalizowanej przez dziennikarzy dokumentacji medycznej ma wynikać, że 29-letni lekarz przepracował w ciągu roku 4000 godzin, czyli ok. 331 godzin miesięcznie. Kacprzyk nie ma jeszcze specjalizacji i nie powinien być koordynatorem SOR-u, gdzie pracuje. Sprawę chce zbadać były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z PiS, który wysłał już do władz szpitala poselską interpelację. Według nich bowiem Kacprzyk miał zarabiać… „stawkę rynkową”.
Koleżanka Bartka Arłukowicza ze Szpitala Południowego w oświadczeniu poinformowała, że 29 letni radny PO Dawid Kacprzyk zarabia „rynkową stawkę”.
No cóż - sprawdzimy
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Janusz Cieszyński.
Cieszyński zadał fundamentalne pytania:
1) czy w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego funkcjonuje stanowisko lub funkcja koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego;
2) w przypadku odpowiedzi twierdzącej w odniesieniu do wszystkich umów obowiązujących na stanowisku (funkcji) koordynatora SOR w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na niniejszą interwencję: jaka jest wysokość wynagrodzenia (z uwzględnieniem wszystkich składników), jaka jest forma zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt, umowa cywilnoprawna) oraz jaki jest zakres powierzonych obowiązków;
3) jaka była kwota wynagrodzenia faktycznie wypłaconego osobie (osobom) pełniącej tę funkcję w poszczególnych miesiącach okresu od 1 stycznia 2025 r. do dnia udzielenia odpowiedzi.
Ponadto wnoszę o przekazanie kopii wszystkich umów stanowiących podstawę zatrudnienia lub powierzenia funkcji koordynatora SOR, obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia udzielenia odpowiedzi, określających w szczególności warunki wynagradzania
— czytamy w piśmie do władz szpitala.
Arłukowicz w tle
Na tym jednak pytania posła PiS Janusz Cieszynskiego się nie kończą. Byłyt minister cyfryzacji wskazuje, że za wszystkiom może kryć się także postać byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z KO, który dziwnie milczy w sprawie swojego partyjnego kolegi radnego-lekarza.
Skąd dziura w NFZ? Jak informuje portal Zero.pl prawa ręka Arłukowicza, dyrektor Szpitala Południowego Anna Łukasik, zapłaciła radnemu PO Dawidowi Kacprzykowi 1,6 mln zł także za:
— występowanie w TVP
— udział w głosowaniu na Trzaskowskiego
Ale wg szpitala nic się nie stało
— napisał na X były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
Links Jak dorobił się lekarz-milioner z KO? Szokujące fakty}
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762681-lekarz-milioner-z-ko-pracowal-za-stawke-rynkowa-sprawdzimy
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