Wielowieyska kontra Słowik. „Dr Emil zaczął Wam przeszkadzać?”

  • Polityka
  • opublikowano:
Szpital Południowy w Warszawie / autor: PAP/Radek Pietruszka/X
Szpital Południowy w Warszawie / autor: PAP/Radek Pietruszka/X

Sytuacja wokół Szpitala Południowego nabiera tempa. Po publikacji „Gazety Wyborczej”, sugerującej, że sygnalista w tej sprawie ma „niewyjaśnioną przeszłość”, dziennikarz Kanału Zero Patryk Słowik zarzucił redakcji, że uderza w lekarza dopiero wtedy, gdy ten odmówił współpracy.

Jak poinformował prezydent Warszawy, Rada Nadzorcza Szpitala Południowego została odwołana. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu.

Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ, placówkę prześwietli także Państwowa Inspekcja Pracy. Wniosek o objęcie placówki kontrolą złożył do PIP poseł PiS Michał Wójcik. W odpowiedzi na pismo polityka Urszula Langer, zastępca Głównego Inspektora Pracy, poinformowała, że zwróciła się o przeprowadzenie takiej kontroli do Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.

Dziennikarze serwisu Zero.pl podali, że według informacji, które posiadają, ordynator oddziału chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego o nieprawidłowościach w działaniach Dawida Kacprzyka, ówczesnego koordynatora SOR tej placówki, poinformował w czerwcu 2025 r. zarząd szpitala i radę nadzorczą. A w lipcu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Oskarżenia Wielowieyskiej

Kanał Zero pokazał wycinek prawdy w sprawie Szpitala Południowego: nie opisał całej historii dr. Emila, który jest źródłem informacji w tej sprawie

— stwierdziła dziennikarka „Gazety Wyborczej” Dominika Wielowieyska, publikując link do tekstu „GW” pod tytułem: „Afera Warszawskiego Szpitala Południowego. Sygnalista z niewyjaśnioną przeszłością”.

Jak czytamy we wspomnianym tekście, który został napisany przez Wojciecha Czuchnowskiego, „były ordynator oddziału chirurgii, który nagłośnił aferę w Szpitalu Południowym, jest w sporze z tym szpitalem o ponad pół miliona złotych”.

Miał dopisywać się do zabiegów, które wykonywali inni lekarze. Jest pułkownikiem WP, ale zmuszono go do odejścia z wojska, gdyż nie przychodził do pracy

— podała „GW” i dodała, że dr Emil Jędrzejewski powiedział w rozmowie z nią, że „do wszystkiego wkrótce publicznie się odniesie”.

„Zaczął Wam przeszkadzać?”

Na wpis Dominiki Wielowieyskiej oraz brak spójności czasowej w artykule „GW” zareagował dziennikarz kanału Zero Patryk Słowik.

Dominiko, jedno pytanie: czy prawdą jest, że „GW” chciała, aby ten dr Emil był informatorem ws. Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego, a gdy nie został - opublikowaliście tekst, do którego linkujesz? Innymi słowy, że zaczął Wam przeszkadzać, gdy Wam odmówił? (na marginesie, ordynator chirurgii poinformował o tym, że napisał do Rafała Trzaskowskiego. Budujecie narrację, że zwolniony we wrześniu 2025 r. lekarz wynosił do mediów ze szpitala informacje dotyczące grudnia 2025; polecam chociaż to sobie poukładać w głowie przed napisaniem)

— zaznaczył.

Doniesienia ws. lekarza-milionera

Przypomnijmy, według doniesień portalu Zero.pl lekarz Dawid Kacprzyk — który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus — miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.

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X/PAP/„GW”/tt

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