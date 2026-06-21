Wielowieyska kontra Słowik. „Dr Emil zaczął Wam przeszkadzać?”

Sytuacja wokół Szpitala Południowego nabiera tempa. Po publikacji „Gazety Wyborczej”, sugerującej, że sygnalista w tej sprawie ma „niewyjaśnioną przeszłość”, dziennikarz Kanału Zero Patryk Słowik zarzucił redakcji, że uderza w lekarza dopiero wtedy, gdy ten odmówił współpracy.
Jak poinformował prezydent Warszawy, Rada Nadzorcza Szpitala Południowego została odwołana. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu.
Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ, placówkę prześwietli także Państwowa Inspekcja Pracy. Wniosek o objęcie placówki kontrolą złożył do PIP poseł PiS Michał Wójcik. W odpowiedzi na pismo polityka Urszula Langer, zastępca Głównego Inspektora Pracy, poinformowała, że zwróciła się o przeprowadzenie takiej kontroli do Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.
Dziennikarze serwisu Zero.pl podali, że według informacji, które posiadają, ordynator oddziału chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego o nieprawidłowościach w działaniach Dawida Kacprzyka, ówczesnego koordynatora SOR tej placówki, poinformował w czerwcu 2025 r. zarząd szpitala i radę nadzorczą. A w lipcu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
Oskarżenia Wielowieyskiej
Kanał Zero pokazał wycinek prawdy w sprawie Szpitala Południowego: nie opisał całej historii dr. Emila, który jest źródłem informacji w tej sprawie
— stwierdziła dziennikarka „Gazety Wyborczej” Dominika Wielowieyska, publikując link do tekstu „GW” pod tytułem: „Afera Warszawskiego Szpitala Południowego. Sygnalista z niewyjaśnioną przeszłością”.
Jak czytamy we wspomnianym tekście, który został napisany przez Wojciecha Czuchnowskiego, „były ordynator oddziału chirurgii, który nagłośnił aferę w Szpitalu Południowym, jest w sporze z tym szpitalem o ponad pół miliona złotych”.
Miał dopisywać się do zabiegów, które wykonywali inni lekarze. Jest pułkownikiem WP, ale zmuszono go do odejścia z wojska, gdyż nie przychodził do pracy
— podała „GW” i dodała, że dr Emil Jędrzejewski powiedział w rozmowie z nią, że „do wszystkiego wkrótce publicznie się odniesie”.
„Zaczął Wam przeszkadzać?”
Na wpis Dominiki Wielowieyskiej oraz brak spójności czasowej w artykule „GW” zareagował dziennikarz kanału Zero Patryk Słowik.
Dominiko, jedno pytanie: czy prawdą jest, że „GW” chciała, aby ten dr Emil był informatorem ws. Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego, a gdy nie został - opublikowaliście tekst, do którego linkujesz? Innymi słowy, że zaczął Wam przeszkadzać, gdy Wam odmówił? (na marginesie, ordynator chirurgii poinformował o tym, że napisał do Rafała Trzaskowskiego. Budujecie narrację, że zwolniony we wrześniu 2025 r. lekarz wynosił do mediów ze szpitala informacje dotyczące grudnia 2025; polecam chociaż to sobie poukładać w głowie przed napisaniem)
— zaznaczył.
Doniesienia ws. lekarza-milionera
Przypomnijmy, według doniesień portalu Zero.pl lekarz Dawid Kacprzyk — który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus — miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.
X/PAP/„GW”/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763164-wielowieyska-kontra-slowik-dr-emil-zaczal-wam-przeszkadzac
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