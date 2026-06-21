Groźby wobec Słowika. "KO napuszcza ludzi na mnie"

Dziennikarz Kanału Zero Patryk Słowik poinformował dziś w mediach społecznościowych, że otrzymuje groźby w związku z ujawnionymi faktami dotyczącymi Koalicji Obywatelskiej, lekarza-milionera Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. „Koalicja Obywatelska przeszła od mówienia o walce z patologią do napuszczania ludzi na mnie” - napisał na X Słowik, który nie wygląda jednak na przestraszonego. „Jedziemy dalej” - dodał we wpisie.
Afera Koalicji Obywatelskiej, której działacze kierowali i nadzorowali warszawski Szpital Południowy, coraz bardziej pogrąża tę partię. Lekarz-milioner Dawid Kacprzyk - jeszcze kilka dni temu działacz i radny KO - miał fałszować grafiki dyżurów i zarobić w 2025 r. 1,6 mln zł. Sprawa odbiła się szerokim echem w Polsce, ponieważ nasza służba zdrowia tonie w długach, zamykane są szpitalne oddziały, niewypłacane pieniądze za wykonane świadczenia, a pacjentom ogranicza się badania diagnostyczne.
Tymczasem minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gredna nie tak dawno mówiła publicznie, że pacjenci w całej Polsce są coraz bardziej zadowoleni. Tymczasem ujawniona przez Kanał Zero i red. Patryka Słowika afera lekarza-milionera z KO pokazała, że zadowoleni mogą być jedynie posiadacze legitymacji partyjnej Koalicji Obywatelskiej.
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„KO napuszczania ludzi na mnie”
Na jaw wychodzą także szokujące informacje, dotyczące uprzywilejowanego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym, który - jak podkreśla sam Rafał Trzaskowski - został wybudowany przez prezydenta Warszawy i wiceszefa KO. Politycy tej partii boją się przyznać, kto z nich korzystał ze szpitalnego „saloniku” VIP omijając kolejki pacjentów.
Dziennikarz Kanału Zero Patryk Słowik poinformował dziś w mediach społecznościowych, że otrzymuje groźby w związku z ujawnionymi faktami dotyczącymi KO, Kacprzyka i Szpitala Południowego.
Koalicja Obywatelska przeszła od mówienia o walce z patologią do napuszczania ludzi na mnie.
Dostaję wiele ostrzeżeń, groźby. Tak samo było po tekście o Ewie Wrzosek i Clifford Chance.
Trudno, skoro nie umieją inaczej niż zastraszać - ich sprawa. Jedziemy dalej
— napisał w mediach społecznościowych red. Patryk Słowik z kanału Zero.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763175-grozby-wobec-slowika-ko-napuszcza-ludzi-na-mnie
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