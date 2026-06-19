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TYLKO U NAS. Kogo widziano w saloniku VIP? Kompromitacja Zembaczyńskiego!

  • Polityka
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Witold Zembaczyński / autor: Telewizja wPolsce24
Witold Zembaczyński / autor: Telewizja wPolsce24

Afera związana z Warszawskim Szpitalem Południowym jest jednym z najpoważniejszych kryzysów od czasu powołania rządu Donalda Tuska. W atmosferze politycznego popłochu podjęto szereg decyzji, które miał ratować wizerunek obecnie rządzących. Emocje udzieliły się również Witoldowi Zembaczyńskiemu, który próbował żartować w bulwersującej sprawie istnienia specjalnego saloniku VIP, w którym przyjmowani mieli być politycy Koalicji Obywatelskiej. Polityk tego ugrupowania został nagrany przez red. Rafała Jarząbka z Telewizji wPolsce24.

Od kilku dni cała Polska dyskutuje o skandalicznej sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego i stworzonego tam saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej, w którym przedstawiciele tej formacji mieli oczekiwać na zabiegi/badania poza kolejnością.

W efekcie afery Dawid Kacprzyk z Koalicji Obywatelskiej stracił stanowisko w szpitalu, korygował faktury, a także przestał być radnym w warszawskim Ursusie. Z kolei Rafał Trzaskowski ogłosił, że na jego wniosek odwołano cały zarząd szpitala.

Starcie z Zembaczyńskim w Sejmie

Sprawę skandalicznych ustaleń ws. Warszawskiego Szpitala Południowego postanowił poruszyć w Sejmie red. Rafał Jarząbek z Telewizji wPolsce24. Udało mu się porozmawiać w tej sprawie z Witoldem Zembaczyńskim.

Poseł Koalicji Obywatelskiej z początku opierał się rozmowie.

Z wami nie rozmawiam, naprawdę. Jak będziecie mówić prawdę, to pogadamy, okej?

— powiedział.

Dopytywany o słynny salonik VIP dla polityków KO przekonywał, że widziano tam… Rafała Jarząbka.

Nie byłem, ale pana tam ponoć widzieli

— stwierdził.

Ktoś mi mówił, że pana widział, ja nie widziałem

— dodał.

Dopytywany o to, skąd ma taką wiedzę, odparł:

Ktoś na mieście tak mówił.

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Telewizja wPolsce24/X

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