Afera związana z Warszawskim Szpitalem Południowym jest jednym z najpoważniejszych kryzysów od czasu powołania rządu Donalda Tuska. W atmosferze politycznego popłochu podjęto szereg decyzji, które miał ratować wizerunek obecnie rządzących. Emocje udzieliły się również Witoldowi Zembaczyńskiemu, który próbował żartować w bulwersującej sprawie istnienia specjalnego saloniku VIP, w którym przyjmowani mieli być politycy Koalicji Obywatelskiej. Polityk tego ugrupowania został nagrany przez red. Rafała Jarząbka z Telewizji wPolsce24.
Od kilku dni cała Polska dyskutuje o skandalicznej sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego i stworzonego tam saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej, w którym przedstawiciele tej formacji mieli oczekiwać na zabiegi/badania poza kolejnością.
W efekcie afery Dawid Kacprzyk z Koalicji Obywatelskiej stracił stanowisko w szpitalu, korygował faktury, a także przestał być radnym w warszawskim Ursusie. Z kolei Rafał Trzaskowski ogłosił, że na jego wniosek odwołano cały zarząd szpitala.
Starcie z Zembaczyńskim w Sejmie
Sprawę skandalicznych ustaleń ws. Warszawskiego Szpitala Południowego postanowił poruszyć w Sejmie red. Rafał Jarząbek z Telewizji wPolsce24. Udało mu się porozmawiać w tej sprawie z Witoldem Zembaczyńskim.
Poseł Koalicji Obywatelskiej z początku opierał się rozmowie.
Z wami nie rozmawiam, naprawdę. Jak będziecie mówić prawdę, to pogadamy, okej?
— powiedział.
Dopytywany o słynny salonik VIP dla polityków KO przekonywał, że widziano tam… Rafała Jarząbka.
Nie byłem, ale pana tam ponoć widzieli
— stwierdził.
Ktoś mi mówił, że pana widział, ja nie widziałem
— dodał.
Dopytywany o to, skąd ma taką wiedzę, odparł:
Ktoś na mieście tak mówił.
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Telewizja wPolsce24/X
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