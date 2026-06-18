„Na mój wniosek cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego właśnie został odwołany” - poinformował na platformie X Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Wskazał również, kto teraz pokieruje placówką, a ponadto przekonywał, że „wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie”.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zareagował (dzisiaj) na doniesienia o „saloniku dla VIP” w Szpitalu Południowym i podejrzanie wysokich zarobkach młodego lekarza bez specjalizacji. Lekarzem w tym szpitalu Dawid Kacprzyk już nie jest. Zrzekł się także mandatu radnego i członkostwa w KO. Czy konsekwencje poniosą jednak także władze placówki?
Odwołanie zarządu i nowa prezes placówki
Na mój wniosek cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego właśnie został odwołany. Nową prezeską zarządu placówki zostanie Aneta Gomółka-Siembora - specjalistka z zakresu audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych. Jej pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanym w wyjaśnianie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w zarządzaniu placówką. Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie
— napisał Rafał Trzaskowski na platformie X.
W toku ustaleń wyciągamy konsekwencje - także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Będę o nich Państwa na bieżąco informował
— dodał.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762951-tusk-sie-wsciekl-sensacyjna-decyzja-ws-szpitala-poludniowego
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