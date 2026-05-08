Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na antenie TVN24 została zapytana o to, „kiedy wreszcie pacjentom w Polsce będzie lepiej”. Jej odpowiedź zwala z nóg i – jak można było się spodziewać – wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych!
Prowadząca rozmowę Agata Adamek zapytała minister zdrowia: „A kiedy wreszcie pacjentom w Polsce będzie lepiej?”.
Myślę, że już jest lepiej. To, co robimy i z e-zdrowiem i wprowadzamy dużo nowych terapii, wprowadzamy wiele nowych ścieżek terapeutycznych, porządkujemy system. Myślę, że naprawdę odczuwalne dla pacjentów jest już to w tej chwili i jest wiele rzeczy przed nami, czyli te inwestycje, które niebawem będziemy oddawali w niektórych szpitalach z KPO, czyli 18 miliardów, które jednak w systemie zafunkcjonują. Już otwieramy. Chociażby w tym tygodniu byłam w Szczecinie, gdzie są nowoczesne sale dydaktyczne, nowoczesne również inwestycje w szpitalach, więc naprawdę to cieszy i myślę, że to jest to, co już pacjenci widzą na co dzień
— stwierdziła Jolanta Sobierańska-Grenda.
„Nie do uwierzenia!”
Słowa minister zdrowia (podane dalej w serwisie X w przez profil Kanału Zero w formie wideo) poruszyły nie tylko polityków czy dziennikarzy, ale i całą opinię publiczną.
Agata Adamek, TVN: pani minister, kiedy pacjentom będzie lepiej? Jolanta Sobierańska-Grenda: ja myślę, że już jest lepiej
— napisał Janusz Cieszyński, poseł PiS, b. minister cyfryzacji i b. wiceminister zdrowia.
Lenz, Szumilas pewnie też zadowoleni… ‘ChoraKoalicja’
— ocenił Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
Nie do uwierzenia!
— skwitowała Małgorzata Wassermann, poseł PiS.
🤦🤦🤦
— Joannie Miziołek, dziennikarce, było szkoda słów i podsumowała sytuację załamanymi buźkami.
Jest lepiej? Powiedzcie sami!
— poprosił Bogdan Rzońca, europoseł PiS.
Z humorem od rana
— podsumowała Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej, była rzecznik prasowa Ministerstwa Zdrowia.
Czytaj także
- Mocna ocena działań MZ i Sobierańskiej-Grendy! Dr Libura: Wszystko stoi na głowie. Dają szpitalom pieniądze za nierobienie
- Absurdalne słowa Sobierańskiej-Grendy. MZ próbowało jej bronić. Cieszyński: „Trudno wam uwierzyć, że ktoś tak bezczelnie kłamie”
- Sejm zdecydował ws. Hennig-Kloski i Sobierańskiej-Grendy. Obie minister utrzymały ministerialne stanowiska
TVN24/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759773-fala-oburzenia-po-slowach-minister-zdrowia-nie-do-uwierzenia
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.