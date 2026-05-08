Fala oburzenia po słowach minister Sobierańskiej-Grendy! "Nie do uwierzenia!"; "Z humorem od rana"; "ChoraKoalicja"

Jolanta Sobierańska-Grenda / autor: PAP/Rafał Guz
Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na antenie TVN24 została zapytana o to, „kiedy wreszcie pacjentom w Polsce będzie lepiej”. Jej odpowiedź zwala z nóg i – jak można było się spodziewać – wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych!

Prowadząca rozmowę Agata Adamek zapytała minister zdrowia: „A kiedy wreszcie pacjentom w Polsce będzie lepiej?”.

Myślę, że już jest lepiej. To, co robimy i z e-zdrowiem i wprowadzamy dużo nowych terapii, wprowadzamy wiele nowych ścieżek terapeutycznych, porządkujemy system. Myślę, że naprawdę odczuwalne dla pacjentów jest już to w tej chwili i jest wiele rzeczy przed nami, czyli te inwestycje, które niebawem będziemy oddawali w niektórych szpitalach z KPO, czyli 18 miliardów, które jednak w systemie zafunkcjonują. Już otwieramy. Chociażby w tym tygodniu byłam w Szczecinie, gdzie są nowoczesne sale dydaktyczne, nowoczesne również inwestycje w szpitalach, więc naprawdę to cieszy i myślę, że to jest to, co już pacjenci widzą na co dzień

— stwierdziła Jolanta Sobierańska-Grenda.

Nie do uwierzenia!”

Słowa minister zdrowia (podane dalej w serwisie X w przez profil Kanału Zero w formie wideo) poruszyły nie tylko polityków czy dziennikarzy, ale i całą opinię publiczną.

Agata Adamek, TVN: pani minister, kiedy pacjentom będzie lepiej? Jolanta Sobierańska-Grenda: ja myślę, że już jest lepiej

— napisał Janusz Cieszyński, poseł PiS, b. minister cyfryzacji i b. wiceminister zdrowia.

Lenz, Szumilas pewnie też zadowoleni… ‘ChoraKoalicja’

— ocenił Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Nie do uwierzenia!

— skwitowała Małgorzata Wassermann, poseł PiS.

🤦‍🤦‍🤦‍

— Joannie Miziołek, dziennikarce, było szkoda słów i podsumowała sytuację załamanymi buźkami.

Jest lepiej? Powiedzcie sami!

— poprosił Bogdan Rzońca, europoseł PiS.

Z humorem od rana

— podsumowała Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej, była rzecznik prasowa Ministerstwa Zdrowia.

TVN24/X/tt

