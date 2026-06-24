Coraz więcej pytań budzi tempo działań prokuratury w sprawie nieprawidłowości na SOR-ze Warszawskiego Szpitala Południowego. Politycy opozycji alarmują, że mimo powagi zarzutów i doniesień o możliwych błędach skutkujących śmiercią pacjentów, śledczy nadal nie zabezpieczyli kluczowej dokumentacji medycznej ani materiałów związanych z pracą kierownika oddziału Dawida Kacprzyka.
Podczas gdy prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski zapowiedział stosowne czynności, prokuratura nie kiwnęła nawet palcem. Prezes NIL wskazał, że jest przygotowywany wniosek o zawieszenie Dawida Kacprzyka po wstrząsającym wywiadzie dr. Jędrzejewskiego, wskazując na „wielopoziomową patologię”, potwierdzane przez innych lekarzy zarzuty i „zmowę milczenia, która miała chronić układ działający wokół Szpitala Południowego”.
Tymczasem pojawiają się głosy, które wskazują na to, że każda kolejna doba zwłoki ze strony prokuratury zwiększa ryzyko utraty lub zatarcia istotnych dowodów. Zamiast zdecydowanych działań wobec osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie oddziału śledczy koncentrują się na przesłuchaniach sygnalisty.
My działamy, codziennie jesteśmy w Szpitalu Południowym, przed Szpitalem Południowym, weryfikujemy fakty, dzisiaj pan minister Janusz Cieszyński dotarł do kolejnych skandalicznych informacji związanych właśnie z tym, że to, co powinno być zabezpieczone przez prokuraturę, nadal nie jest zabezpieczone
— powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.
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„Czas na zniszczenie dowodów”
Wiceprezes PiS i były premier zapytał, „czy przypadkiem nie jest tak, że prokuratura daje czas na zamazanie dowodów?”.
Na zniszczenie dowodów, które tam były?
— dopytywał Morawiecki.
„Wygląda to fatalnie”
Prokuratura Waldemara Żurka do tego momentu nie weszła do Szpitala Południowego. Na razie zajmują się sygnalistą, dr. Emilem Jędrzejewskim. Wygląda to fatalnie
— podkreślił Janusz Cieszyński, poseł PiS i były minister cyfryzacji, a wcześniej były wiceminister zdrowia.
Prokuratura powinna natychmiast zabezpieczyć w Szpitalu Południowym dokumentację dotyczącą wszystkich przypadków śmierci pacjentów na SOR-ze. Należy zabezpieczyć także dokumentację związaną z pracą i przebiegiem dyżurów Dawida Kacprzyka. Zaniechania w tej sprawie, czy zwłoka w działaniu będą oznaczały świadome ryzyko utraty kluczowych dowodów
— zaznaczył Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA.
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Minęło 12 godzin od publicznych informacji, że fałszowano dokumentację medyczną osób zmarłych na SOR-ze, godzina 9.18, Prokuratura całkowicie bezczynna w zakresie zabezpieczenia dokumentacji medycznej
— dodał Waldemar Buda, poseł PiS.
Przypomnę, że prokuratura Żurka wciąż nie zatrzymała Kacprzyka, nie zabezpieczyła jego telefonu, komputera, dając mu wiele czasu na zacieranie śladów. Przypomnę, że gdy emerytka napisała w internecie krytyczny komentarz o Owsiaku, o 6 rano wpadli do niej uzbrojeni policjanci. Przypomnę, że prokuraturą kieruje Waldemar Żurek, który twierdzi, że nikt nie stoi ponad prawem
— wskazał Marcin Warchoł, poseł PiS.
X/300polityka.pl/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763407-bezczynnosc-prokuratury-ws-szpitala-dowody-moga-znikac
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