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To miał zrobić Kacprzyk! Lekarz wprost: "Śmiertelne błędy" przy intubacji

  • Polityka
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Dawid Kacprzyk na zdjęciu archiwalnym z 2023 roku / autor: Fratria
Dawid Kacprzyk na zdjęciu archiwalnym z 2023 roku / autor: Fratria

Sprawa lekarza, byłego już radnego KO Dawida Kacprzyka staje się coraz bardziej mroczna. Dr Emil Jędrzejewski w programie Kanału Zero opowiadał o przypadkach śmierci pacjentów, do których doszło w wyniku zaniedbań… samego wspomnianego „bohatera” afery. „Dwa przypadki, które ja znam, to błędy przy intubacji” — opowiedział sygnalista i potwierdził, że prokurator pozna szczegóły.

Dr Emil Jędrzejewski - sygnalista z Warszawskiego Szpitala Południowego, który informował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w tej placówce - opowiedział w Kanale Zero, że w szpitalu tym ginęli ludzie na skutek tego, że był on źle prowadzony.

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Lekarz relacjonował, że dochodziło do szokujących sytuacji takich jak śmierć niezaopiekowanych ludzi. Mieli być oni po czasie odnajdowani przez pracowników szpitala martwi na przykład w toalecie. Wówczas… i tak zlecano „wykonanie” tomografii, po to, by zgadzała się dokumentacja w szpitalu.

Szokujące błędy

Dr Emil Jędrzejewski był pytany także o to, „jakiego rodzaju zabiegi i czynności lekarskie wykonywał Dawid Kacprzyk, na których się nie znał”.

Na przykład anestezjologiczne

— wskazał.

Powiem w ten sposób. Dwa przypadki, które ja znam, to błędy przy intubacji

— powiedział. Zapytany natomiast, czy doszło w ich wyniku do „śmiertelnych błędów”, potwierdził.

Zostawmy to już prokurator

— dodał i przytaknął po pytaniu, czy prokurator pozna szczegóły.

Dla mnie znaczenie ma to, żeby Dawid Kacprzyk nie był elementem ochrony zdrowia

— zauważył.

Bezkarność

Gość Kanału Zero powiedział, że Kacprzyk czuł się zupełnie bezkarny, ponieważ powoływał się na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz na wiceprezydent Warszawy Renatę Kaznowską.

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as/Kanał Zero

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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