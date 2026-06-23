Sprawa lekarza, byłego już radnego KO Dawida Kacprzyka staje się coraz bardziej mroczna. Dr Emil Jędrzejewski w programie Kanału Zero opowiadał o przypadkach śmierci pacjentów, do których doszło w wyniku zaniedbań… samego wspomnianego „bohatera” afery. „Dwa przypadki, które ja znam, to błędy przy intubacji” — opowiedział sygnalista i potwierdził, że prokurator pozna szczegóły.
Dr Emil Jędrzejewski - sygnalista z Warszawskiego Szpitala Południowego, który informował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w tej placówce - opowiedział w Kanale Zero, że w szpitalu tym ginęli ludzie na skutek tego, że był on źle prowadzony.
Lekarz relacjonował, że dochodziło do szokujących sytuacji takich jak śmierć niezaopiekowanych ludzi. Mieli być oni po czasie odnajdowani przez pracowników szpitala martwi na przykład w toalecie. Wówczas… i tak zlecano „wykonanie” tomografii, po to, by zgadzała się dokumentacja w szpitalu.
Szokujące błędy
Dr Emil Jędrzejewski był pytany także o to, „jakiego rodzaju zabiegi i czynności lekarskie wykonywał Dawid Kacprzyk, na których się nie znał”.
Na przykład anestezjologiczne
— wskazał.
Powiem w ten sposób. Dwa przypadki, które ja znam, to błędy przy intubacji
— powiedział. Zapytany natomiast, czy doszło w ich wyniku do „śmiertelnych błędów”, potwierdził.
Zostawmy to już prokurator
— dodał i przytaknął po pytaniu, czy prokurator pozna szczegóły.
Dla mnie znaczenie ma to, żeby Dawid Kacprzyk nie był elementem ochrony zdrowia
— zauważył.
Bezkarność
Gość Kanału Zero powiedział, że Kacprzyk czuł się zupełnie bezkarny, ponieważ powoływał się na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz na wiceprezydent Warszawy Renatę Kaznowską.
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as/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763376-to-mial-zrobic-kacprzyk-smiertelne-bledy-przy-intubacji
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