Zdaniem byłego ordynatora w Warszawskim Szpitlu Południowym lekarz-milioner Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR… odpowiada za śmierć ludzi! Te mocne słowa padły w rozmowie z dr. Emilem Jędrzejewskim w Kanale Zero. „Tam giną ludzie… bo ktoś się uczy i to jest sedno całego zamieszania” - podkreślał.
Salonik VIP naprawdę istniał
Dr Emil Jędrzejewski - sygnalista z Warszawskiego Szpitala Południowego, który informował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w tej placówce - potwierdził w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim, że tzw. salonik VIP naprawdę istniał.
Tak. Ja w nim nigdy nie byłem (…). To zresztą Rafał Górski powiedział wprost, jak wyglądał. To jest wybitny neurochirurg
— powiedział.
Na chirurgii spotkałem pacjentów w 7. dobie po operacji wyrostka z drenami. Pytam osobę, która miała wtedy dyżur, bo się tam pojawiłem na dyżur, żeby dowiedzieć, co się dzieje. I pytam, czy to jakieś powikłania? (…). Siódma doba. Okazuje się, że przyczyna jest taka trywialna, że nie ma kto wypisać
— opisywał również.
Kacprzyk i śmierć pacjentów?!
Później przyszły mocniejsze słowa! Lekarz zaczął od tego, że ludzi traktowano „jak fantomy”
A jeżeli fantom się popsuł, to zmienia dokumentację, że on już był popsuty. To się kończy czymś, czego nie jestem w stanie zaakceptować. Czymś, że niezależnie od tego, jakie konsekwencje - nie prawne, bo to w ogóle jest śmieszne, inne ludzkie, nie ważne co zrobią z moja osobą, czego nie wymyślą. Są wartości w życiu… Tam giną ludzie… bo ktoś się uczy i to jest sedno całego zamieszania. Szczerze, tam te pieniądze się przelewają w różny sposób. To jest pani sekretarka, która zarabia najniższą krajową, nagle przyjeżdża stryjenka i zarabia trzy średnie krajowe z dnia na dzień. Tam to się przelewa w różny sposób
— mówił.
Przed chwilą powiedział pan coś bardzo bardzo mocnego, coś co jutro będzie na czołówkach portali, że tam ginęli ludzie i zasugerował pan, że ginęli na skutek tego, że ten szpital był źle prowadzony, że powierzono życie ludzi młokosowi, bez pojęcia
— dopytywał Stanowski.
Tak
— potwierdził dr Jędrzejewski.
Prowadzący drążył więc temat i pytał swojego gościa, czy naprawdę uważa, że Dawid Kacprzyk jego zdaniem „odpowiada za to, że tam umierali ludzie”.
Tak
— ponownie potwierdził lekarz.
To były wykonywane procedury, które były wykonywane w sposób wadliwy? To może złe słowo. (…) W wyniku błędu lekarskiego doprowadzano do powikłań, które kończyły się letalnie
— wyjaśnił.
Śmiercią
— dopytał Stanowski dla kolejnego potwierdzenia.
Mhm
— odparł były ordynator.
Każdy przypadek śmierci na SOR-ze powinien być przeanalizowany
— ocenił.
Gość Kanału Zero opowiedział także o przypadku „wykonania” tomografii pacjentowi SOR, o którym „przypomniano sobie” po kilku godzinach, a który… już nie żył! Wszystko po to, zgadzała się dokumentacja w szpitalu.
Nie temu konkretnemu (…) Po to, żeby coś markować, żeby robić dokumentację. I to jest tak, że wie o tym cały szpital i tak nikt z tym nic nie robi
— dodał.
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olnk/X/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763369-mocne-slowa-lekarza-kacprzyk-odpowiada-za-smierc-ludzi-tak
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