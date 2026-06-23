Wideo

Mocne słowa byłego ordynatora. Kacprzyk odpowiada za śmierć ludzi?! "Tak"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Siedziba Szpitala Południowego w Warszawie / autor: PAP/Marcin Obara, X/OficjalneZero
Siedziba Szpitala Południowego w Warszawie / autor: PAP/Marcin Obara, X/OficjalneZero

Zdaniem byłego ordynatora w Warszawskim Szpitlu Południowym lekarz-milioner Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR… odpowiada za śmierć ludzi! Te mocne słowa padły w rozmowie z dr. Emilem Jędrzejewskim w Kanale Zero. „Tam giną ludzie… bo ktoś się uczy i to jest sedno całego zamieszania” - podkreślał.

Salonik VIP naprawdę istniał

Dr Emil Jędrzejewski - sygnalista z Warszawskiego Szpitala Południowego, który informował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w tej placówce - potwierdził w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim, że tzw. salonik VIP naprawdę istniał.

Tak. Ja w nim nigdy nie byłem (…). To zresztą Rafał Górski powiedział wprost, jak wyglądał. To jest wybitny neurochirurg

— powiedział.

Na chirurgii spotkałem pacjentów w 7. dobie po operacji wyrostka z drenami. Pytam osobę, która miała wtedy dyżur, bo się tam pojawiłem na dyżur, żeby dowiedzieć, co się dzieje. I pytam, czy to jakieś powikłania? (…). Siódma doba. Okazuje się, że przyczyna jest taka trywialna, że nie ma kto wypisać

— opisywał również.

Czytaj także

Kacprzyk i śmierć pacjentów?!

Później przyszły mocniejsze słowa! Lekarz zaczął od tego, że ludzi traktowano „jak fantomy”

A jeżeli fantom się popsuł, to zmienia dokumentację, że on już był popsuty. To się kończy czymś, czego nie jestem w stanie zaakceptować. Czymś, że niezależnie od tego, jakie konsekwencje - nie prawne, bo to w ogóle jest śmieszne, inne ludzkie, nie ważne co zrobią z moja osobą, czego nie wymyślą. Są wartości w życiu… Tam giną ludzie… bo ktoś się uczy i to jest sedno całego zamieszania. Szczerze, tam te pieniądze się przelewają w różny sposób. To jest pani sekretarka, która zarabia najniższą krajową, nagle przyjeżdża stryjenka i zarabia trzy średnie krajowe z dnia na dzień. Tam to się przelewa w różny sposób

— mówił.

Przed chwilą powiedział pan coś bardzo bardzo mocnego, coś co jutro będzie na czołówkach portali, że tam ginęli ludzie i zasugerował pan, że ginęli na skutek tego, że ten szpital był źle prowadzony, że powierzono życie ludzi młokosowi, bez pojęcia

— dopytywał Stanowski.

Tak

— potwierdził dr Jędrzejewski.

Prowadzący drążył więc temat i pytał swojego gościa, czy naprawdę uważa, że Dawid Kacprzyk jego zdaniem „odpowiada za to, że tam umierali ludzie”.

Tak

— ponownie potwierdził lekarz.

To były wykonywane procedury, które były wykonywane w sposób wadliwy? To może złe słowo. (…) W wyniku błędu lekarskiego doprowadzano do powikłań, które kończyły się letalnie

— wyjaśnił.

Śmiercią

— dopytał Stanowski dla kolejnego potwierdzenia.

Mhm

— odparł były ordynator.

Każdy przypadek śmierci na SOR-ze powinien być przeanalizowany

— ocenił.

Gość Kanału Zero opowiedział także o przypadku „wykonania” tomografii pacjentowi SOR, o którym „przypomniano sobie” po kilku godzinach, a który… już nie żył! Wszystko po to, zgadzała się dokumentacja w szpitalu.

Nie temu konkretnemu (…) Po to, żeby coś markować, żeby robić dokumentację. I to jest tak, że wie o tym cały szpital i tak nikt z tym nic nie robi

— dodał.

Czytaj także

olnk/X/Kanał Zero

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych