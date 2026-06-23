Czuchnowski broni KO w sprawie afery w szpitalu. Nowe zdjęcia

Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski próbuje rozbroić gigantyczną aferę z salonikiem dla polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym. Czy akcja gazety Adama Michnika się powiedzie? Na razie nic na to nie wskazuje.
„Gazeta Wyborcza” piórem Wojciecha Czuchnowskiego podważała już wiarygodność i dobre intencje sygnalisty, który miał informować media o saloniku VIP, w którym przyjmowano na SOR Warszawskiego Szpitala Południowego polityków Koalicji Obywatelskiej. Teraz Czuchnowski próbuje udowodnić, że salonik nie był tym, czym na pierwszy rzut oka się wydaje.
Czuchnowski publikuje zdjęcia
Dziennikarz zapowiedział swój „tekst o kulisach afery w Szpitalu Południowym” i opublikował zdjęcia saloniku. Widać na nich wygodne meble, telewizor, obraz na ścianie – a więc wszystko to, co od kilku dni oglądają wściekli Polacy. Na zdjęciach Czuchnowskiego widać też, że w pokoju stoi szpitalne łóżko.
Riposta Słowika
Czego to ma dowodzić? Kto korzystał z łóżka w saloniku? Zwykli pacjenci? A może pozostawało ono do dyspozycji partyjnych kolegów Donalda Tuska? Nie wiadomo. Na zapowiedź dziennikarza „GW” zareagował autor tekstów o Szpitalu Południowym w portalu zero.pl Patryk Słowik.
Wojtku, czy dobrze rozumiem, że ten nieistniejący pokój jednak istnieje? Bo że odebrano do niego dostęp pacjentom z chorym kręgosłupem, a dano Dawidowi Kacprzykowi, to już szef WCCK publicznie napisał, a Rafał Trzaskowski przekazanie klucza Kacprzykowi potwierdził
— napisał na X dziennikarz.
Na czym polega afera?
Przypomnijmy, że pokoik dla VIP-ów zorganizował związany z Koalicją Obywatelską młody lekarz Dawid Kacprzyk. Politycy mieli być tam przyjmowani poza kolejką, oferowano im też rozszerzone pakiety badań. Kacprzyk zarządzał SOR w Szpitalu Południowym, mimo, że nie ma nawet specjalizacji. Za pracę w tej i trzech innych publicznych placówkach skasował w 2025 roku 1,6 mln złotych.
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łw/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763332-czuchnowski-broni-ko-w-sprawie-afery-w-szpitalu-nowe-zdjecia
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