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„Tam giną ludzie”. Zawrzało po słowach sygnalisty o szpitalu i Kacprzyku! "Niech ktoś mnie uszczypnie"

  • Polityka
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Siedziba Szpitala Południowego w Warszawie / autor: PAP/Marcin Obara
Siedziba Szpitala Południowego w Warszawie / autor: PAP/Marcin Obara

To mogą być najbardziej wstrząsające oskarżenia, jakie dotąd padły w sprawie afery Warszawskiego Szpitala Południowego! Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator i sygnalista, który alarmował władze Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, wprost stwierdził, że za czasów zarządzania SOR-em przez Dawida Kacprzyka dochodziło do sytuacji kończących się śmiercią pacjentów. W sieci wybuchła fala mocnych komentarzy! „Takich rzeczy pod nazwiskiem o ochronie zdrowia nie powiedział chyba jeszcze nikt” - czytamy.

Tam giną ludzie”

Dr Emil Jędrzejewski - sygnalista z Warszawskiego Szpitala Południowego, który informował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w tej placówce - opowiedział o tym, że jego zdaniem lekarz-milioner Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR… odpowiada za śmierć ludzi!

Tam giną ludzie… bo ktoś się uczy i to jest sedno całego zamieszania

— mówił w Kanale Zero.

Prowadzący rozmowę Krzysztof Stanowski drążył temat i pytał swojego gościa, czy naprawdę uważa, że Dawid Kacprzyk jego zdaniem „odpowiada za to, że tam umierali ludzie”.

Tak

— potwierdzał lekarz.

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Fala komentarzy po tym wywiadzie!

Jak można było się spodziewać, takie słowa zelektryzowały polską opinię publiczną. Gorące komentarze w serwisie X publikują m.in. politycy i publicyści.

Drodzy państwo, coś się dzisiaj skończyło. Odbyłem jedną z najbardziej szokujących rozmów w życiu

— zabrał głos po wywiadzie Krzysztof Stanowski.

Jeśli w rządzie mają jeszcze elementarne wyczucie, to od jutra odwołują misję Giertycha, Arłukowicza czy Czuchnowskiego, dają całkowite wsparcie doktorowi Jędrzejewskiemu, zapewniają poczucie bezpieczeństwa jego rodzinie i po zwrocie o 180 stopni wyjaśniają sprawę

— dodał w kolejnym wpisie.

Nie mam pojęcia, czy to co mówi były ordynator chirurgii Szpitala Południowego jest prawdą, czy nie, bo nikt z nas tu obecnych nie jest w stanie tego zweryfikować. Ale wiem, że jutro prokuratura powinna wszystko zabezpieczać na grubo, bo stawiane zarzuty są gigantycznej skali

— skomentował Patryk Słowik z zero.pl, autor tekstów o Szpitalu Południowym i Dawidzie Kacprzyku.

Dziś takiego laptopa w rękach ma  @OficjalneZero . U Donalda na Parkowej zapewne narady co robić

— napisał były premier Mateusz Morawiecki (PiS), przypominając wejście ABW do redakcji „Wprost” po ujawnieniu afery taśmowej.

Pamiętam aferę Łowców Skór - wtedy cała Polska zamarła. Dziś również nie wiem, jak - w kulturalny i spokojny sposób - odnieść się do właśnie trwającego wywiadu @K_Stanowski z dr. E. Jędrzejewskim w  @OficjalneZero ani do czego porównać skalę kolejnych patologii, które są ujawniane. Tu już nie chodzi o zmarnotrawione pieniądze czy salonik VIP. Słyszymy o zgonach, fałszerstwach i zmowie milczenia. To coś, co wykracza poza skalę wyobraźni. W normalnie funkcjonującym państwie prawa śledztwo dotyczące takich zarzutów wywróciłoby rzeczywistość do góry nogami. Moralne dno ekipy Tuska w pełnym wymiarze

— opisał poseł PiS Jacek Sasin, były szef MAP.

Szokujący wywiad w Kanale Zero z lekarzem, który był ordynatorem w zbudowanym od podstaw przez Trzaskowskiego miejskim szpitalu! Wychodzi na to, że wszystko, co dotąd ujawniły media o patologiach w tej instytucji to były małe błachostki…. natychmiast dymisja wszystkich odpowiedzialnych!

— dodał prof. Piotr Gliński, były minister kultury.

Matko… Czy premier zdaje sobie sprawę z tego, że oskarżenia, które padły teraz pod adresem szefa SOR w szpitalu południowym- to jest trzęsienie ziemi jakiego Polska, po katastrofie w Smoleńsku, jeszcze nie widziała?

— zapytała Marzena Paczuska z KRRiT.

To powinno zmieść z planszy, wiele osób

— dodał fotograf Andrzej Hrechorowicz.

Takich rzeczy pod nazwiskiem o ochronie zdrowia nie powiedział chyba jeszcze nikt

— stwierdziła Anna Wittenberg, nowa redaktor naczelna portalu zero.pl.

Ciekawe czy policja/służby monitorują miejsce pobytu Dawida Kacprzyka?

— zastanawia się dziennikarz śledczy z TV Republika i „Gazety Polskiej” Piotr Nisztor.

Były ordynator twierdzi, że w szpitalu południowym był przypadek, gdy niezaopiekowany pacjent SORu poszedł do łazienki, tam zmarł, a lekarze zorientowali się po 4h i jescze tomograf zlecono, by ukryć sprawę. Przypomnę, Kacprzyk 11h dziennie miał pracować

— skomentował Adam Czarnecki ze Stowarzyszenia „Tak dla CPK”.

Niech ktoś mnie uszczypnie … to po co my wszyscy ratownicy, strażacy walczą o życie ludzkie żeby na końcu byl taki final ??? To jest upadek, dramat … to jest finał !!!! Natychmiast powinny tam wejść służby !!!

— nie kryje emocji Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak.

Najbardziej szokujące 2 minuty w historii polskich mediów przed chwilą w Kanale Zero

— napisał bloger Paweł Rybicki.

Po tym co dziś usłyszeliśmy, faktycznie, VIP room to pryszcz

— zauważył także dziennikarz Łukasz Żygadło.

olnk/X/zero.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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