To mogą być najbardziej wstrząsające oskarżenia, jakie dotąd padły w sprawie afery Warszawskiego Szpitala Południowego! Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator i sygnalista, który alarmował władze Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, wprost stwierdził, że za czasów zarządzania SOR-em przez Dawida Kacprzyka dochodziło do sytuacji kończących się śmiercią pacjentów. W sieci wybuchła fala mocnych komentarzy! „Takich rzeczy pod nazwiskiem o ochronie zdrowia nie powiedział chyba jeszcze nikt” - czytamy.
„Tam giną ludzie”
Dr Emil Jędrzejewski - sygnalista z Warszawskiego Szpitala Południowego, który informował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w tej placówce - opowiedział o tym, że jego zdaniem lekarz-milioner Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR… odpowiada za śmierć ludzi!
Tam giną ludzie… bo ktoś się uczy i to jest sedno całego zamieszania
— mówił w Kanale Zero.
Prowadzący rozmowę Krzysztof Stanowski drążył temat i pytał swojego gościa, czy naprawdę uważa, że Dawid Kacprzyk jego zdaniem „odpowiada za to, że tam umierali ludzie”.
Tak
— potwierdzał lekarz.
Fala komentarzy po tym wywiadzie!
Jak można było się spodziewać, takie słowa zelektryzowały polską opinię publiczną. Gorące komentarze w serwisie X publikują m.in. politycy i publicyści.
Drodzy państwo, coś się dzisiaj skończyło. Odbyłem jedną z najbardziej szokujących rozmów w życiu
— zabrał głos po wywiadzie Krzysztof Stanowski.
Jeśli w rządzie mają jeszcze elementarne wyczucie, to od jutra odwołują misję Giertycha, Arłukowicza czy Czuchnowskiego, dają całkowite wsparcie doktorowi Jędrzejewskiemu, zapewniają poczucie bezpieczeństwa jego rodzinie i po zwrocie o 180 stopni wyjaśniają sprawę
— dodał w kolejnym wpisie.
Nie mam pojęcia, czy to co mówi były ordynator chirurgii Szpitala Południowego jest prawdą, czy nie, bo nikt z nas tu obecnych nie jest w stanie tego zweryfikować. Ale wiem, że jutro prokuratura powinna wszystko zabezpieczać na grubo, bo stawiane zarzuty są gigantycznej skali
— skomentował Patryk Słowik z zero.pl, autor tekstów o Szpitalu Południowym i Dawidzie Kacprzyku.
Dziś takiego laptopa w rękach ma @OficjalneZero . U Donalda na Parkowej zapewne narady co robić
— napisał były premier Mateusz Morawiecki (PiS), przypominając wejście ABW do redakcji „Wprost” po ujawnieniu afery taśmowej.
Pamiętam aferę Łowców Skór - wtedy cała Polska zamarła. Dziś również nie wiem, jak - w kulturalny i spokojny sposób - odnieść się do właśnie trwającego wywiadu @K_Stanowski z dr. E. Jędrzejewskim w @OficjalneZero ani do czego porównać skalę kolejnych patologii, które są ujawniane. Tu już nie chodzi o zmarnotrawione pieniądze czy salonik VIP. Słyszymy o zgonach, fałszerstwach i zmowie milczenia. To coś, co wykracza poza skalę wyobraźni. W normalnie funkcjonującym państwie prawa śledztwo dotyczące takich zarzutów wywróciłoby rzeczywistość do góry nogami. Moralne dno ekipy Tuska w pełnym wymiarze
— opisał poseł PiS Jacek Sasin, były szef MAP.
Szokujący wywiad w Kanale Zero z lekarzem, który był ordynatorem w zbudowanym od podstaw przez Trzaskowskiego miejskim szpitalu! Wychodzi na to, że wszystko, co dotąd ujawniły media o patologiach w tej instytucji to były małe błachostki…. natychmiast dymisja wszystkich odpowiedzialnych!
— dodał prof. Piotr Gliński, były minister kultury.
Matko… Czy premier zdaje sobie sprawę z tego, że oskarżenia, które padły teraz pod adresem szefa SOR w szpitalu południowym- to jest trzęsienie ziemi jakiego Polska, po katastrofie w Smoleńsku, jeszcze nie widziała?
— zapytała Marzena Paczuska z KRRiT.
To powinno zmieść z planszy, wiele osób
— dodał fotograf Andrzej Hrechorowicz.
Takich rzeczy pod nazwiskiem o ochronie zdrowia nie powiedział chyba jeszcze nikt
— stwierdziła Anna Wittenberg, nowa redaktor naczelna portalu zero.pl.
Ciekawe czy policja/służby monitorują miejsce pobytu Dawida Kacprzyka?
— zastanawia się dziennikarz śledczy z TV Republika i „Gazety Polskiej” Piotr Nisztor.
Były ordynator twierdzi, że w szpitalu południowym był przypadek, gdy niezaopiekowany pacjent SORu poszedł do łazienki, tam zmarł, a lekarze zorientowali się po 4h i jescze tomograf zlecono, by ukryć sprawę. Przypomnę, Kacprzyk 11h dziennie miał pracować
— skomentował Adam Czarnecki ze Stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
Niech ktoś mnie uszczypnie … to po co my wszyscy ratownicy, strażacy walczą o życie ludzkie żeby na końcu byl taki final ??? To jest upadek, dramat … to jest finał !!!! Natychmiast powinny tam wejść służby !!!
— nie kryje emocji Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak.
Najbardziej szokujące 2 minuty w historii polskich mediów przed chwilą w Kanale Zero
— napisał bloger Paweł Rybicki.
Po tym co dziś usłyszeliśmy, faktycznie, VIP room to pryszcz
— zauważył także dziennikarz Łukasz Żygadło.
olnk/X/zero.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763374-tam-gina-ludzie-zawrzalo-po-slowach-sygnalisty
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