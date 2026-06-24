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Prezes NIL „zdruzgotany”. Szykują wniosek na Dawida Kacprzyka po wstrząsających informacjach!

  • Polityka
  • opublikowano:
Szpital Południowy w Warszawie / autor: PAP/Marcin Obara
Szpital Południowy w Warszawie / autor: PAP/Marcin Obara

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski zapowiedział, że jest przygotowywany wniosek o zawieszenie Dawida Kacprzyka po wstrząsającym wywiadzie dr. Jędrzejewskiego, wskazując na „wielopoziomową patologię”, potwierdzane przez innych lekarzy zarzuty i „zmowę milczenia, która miała chronić układ działający wokół Szpitala Południowego”.

Informacje, które przedstawił dr Emil Jędrzejewski - sygnalista z Warszawskiego Szpitala Południowego - są wstrząsające! Oprócz informacji o śmierci pacjentów mówił też o szczegółach swojego „starcia” z Dawidem Kacprzykiem - niedoświadczonym lekarzem, ulubieńcem Koalicji Obywatelskiej - po którym miał zostać zwolniony z pracy.

Oglądałem rozmowę z dr. Jędrzejewskim, jestem zdruzgotany. Nie mam powodów, żeby mu nie wierzyć. Doktor pod nazwiskiem stawia zarzuty, które dla lekarza są zarzutami absolutnie druzgocącymi

— wskazał w Kanale Zero Łukasz Jankowski, prezes NIL.

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„Patologia jest wielopoziomowa”

Jak mówił Jankowski, nie potrafi on sobie wyobrazić ostrzejszych zarzutów pod adresem jednego z lekarzy.

I patologia, która z tego wychodzi, jest wielopoziomowa. To jest sprawa lekarza, sprawa polityków, sprawa tego, co tam się działo, sprawa pewnej zmowy milczenia wokół całej sprawy i strachu, bo z tego wywiadu też przebija to, że był strach przed zgłoszeniem tych patologii. Dlaczego? Dlatego, że cały układ, który stworzono dookoła tego, on miał te patologie chronić

— podkreślił.

Po tym wywiadzie, który się wczoraj ukazał, rzecznik przygotowuje wniosek o zawieszenie pana doktora Kacprzyka w prawie wykonywania zawodu

— zaznaczył prezes Jankowski.

Z informacji, które posiadam, wynika, że przynajmniej część zarzutów, które stawia pan doktor, jest potwierdzona przez innych lekarzy, a do tego dochodzą jeszcze te zarzuty, które pojawiły się w tej chwili

— dodał.

Doniesienia ws. lekarza-milionera

Przypomnijmy, według doniesień portalu Zero.pl lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.

W ubiegłym tygodniu Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego dzielnicy Ursus; lekarz zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy.

W szpitalu trwa kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Audytem objęto także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach. W piątek prezydent Rafał Trzaskowski poinformował o odwołaniu rady nadzorczej Szpitala Południowego, a dzień wcześniej odwołany został zarząd placówki. Prokurator generalny zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ, placówkę prześwietli także PIP.

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X/Kanał Zero/wPolityce/PAP/tt

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