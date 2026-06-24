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"Pobicie" Kacprzyka? Lekarz przedstawia swoją wersję! "Ty mały gnojku"

  • Polityka
  • opublikowano:
Dawid Kacprzyk / autor: Fratria
Dawid Kacprzyk / autor: Fratria

Informacje, które przedstawił dr Emil Jędrzejewski - sygnalista z Warszawskiego Szpitala Południowego – są naprawdę poruszające! Oprócz informacji o śmierci pacjentów, mówił też o szczegółach swojego „starcia” z Dawidem Kacprzykiem – niedoświadczonym lekarzem, ulubieńcem Koalicji Obywatelskiej – po którym miał zostać zwolniony z pracy.

W ramach opowieści o patologiach Warszawskiego Szpitala Południowego pojawiła się m.in. informacja o rzekomym pobiciu Kacprzyka przez dra Jędrzejewskiego.

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Sam zainteresowany był gościem Krzysztofa Stanowskiego w „Kanale Zero”, gdzie w następujący sposób opowiadał o całej sytuacji.

Ja kończę dyżur, przychodzi młodszy dyżurny i rozmawiamy. On do mnie mówi: „Co tam ten Dawidek na pana mówił?”. Następnie ja idę po schodach na odprawę, pan Dawidek wychodzi z windy. Ja podchodzę do niego i mówię: „Ty mały gnojku, nie możesz mi tego powiedzieć w twarz?”. I się odwracam

– powiedział dr Jędrzejewski.

Reakcja „Dawidka”

Jędrzejewski powiedział wprost, w jaki sposób odpowiedział Kacprzykowi na jego słowa o poczuciu „zastraszenia”.

Na co pan Dawidek mówi: „Czuję się zastraszony”. A ja mówię: „No i k…a dobrze”. I idę na odprawę. I to jest „pobicie” pana Dawidka. To są elementy zwolnienia mnie z pracy

– stwierdził.

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X/Kanał Zero/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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