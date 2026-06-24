Żurek ujawnił ilość zgonów! "Będziemy sprawdzać wszystko"

Waldemar Żurek poinformował dziś, że do prokuratury od 2023 roku wpłynęło 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w Warszawskim Szpitalu Południowym.
Minister sprawiedliwości odniósł się w środę podczas konferencji prasowej do informacji, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie w Kanale Zero były pracownik Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski. Lekarz stwierdził m.in., że na SOR tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.
Prokuratura prowadzi postępowania
Waldemar Żurek podał szczegóły o 12 zgłoszeniach dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym, jakie od 2023 r. wpłynęły do prokuratury.
W trzech sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, cztery sprawy zostały umorzone, pięć spraw jest na biegu, więc można powiedzieć, że prokuratura w tych sprawach normalnie prowadzi postępowania
— przekazał.
Jak poinformował, w sprawach związanych ze szpitalnym oddziałem ratunkowym było pięć, które dotyczyły narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia lub zdrowia. Dodał, że w czterech przypadkach zostały już zakończone trzy sprawy - to były odmowy wszczęcia i jedno umorzenie. Jedna sprawa nadal się toczy.
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„Będziemy sprawdzać wszystko”
Będziemy sprawdzać wszystko. Także te sprawy, które były umorzone. Ja nadzoruję bezpośrednio te sprawy, ale jest też nadzór prokuratora okręgowego w Warszawie
— zaznaczył szef MS.
Stwierdził również, że do dr. Jędrzejewskiego w lipcu 2025 r. zostało wysłane przez szpital pismo dotyczące nieprawidłowości. Miał w nim wskazać okoliczności, sytuacje i osoby po to, żeby można przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, które mogło się wtedy zakończyć np. doniesieniem do prokuratury.
Z tego, co wiem, nie było odpowiedzi na to pismo, ale dzisiaj prokuratura będzie zapewne badać to, przesłuchując pana doktora
— dodał Żurek.
Dr Jędrzejewski zostanie w środę o godzinie 12. przesłuchany w prokuraturze.
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xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763399-zurek-ujawnil-ilosc-zgonow-bedziemy-sprawdzac-wszystko
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