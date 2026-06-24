„Chciałem panu powiedzieć, że jest pan obrzydliwą postacią. To jest już komentarz ode mnie. Jak pan chce mnie pozywać, to niech pan mnie pozwie, ale to jest karykatura dziennikarstwa. To, co pan wyprawia w tej sprawie, od samego początku stoi pan po złej stronie. Pan od początku stoi po stronie Dawida Kacprzyka i po stronie tego, żeby rozmyć całą aferę i by broń Boże pańska polityczna strona w jakikolwiek sposób nie ucierpiała lub ucierpiała jak najmniej” - powiedział Krzysztof Stanowski na antenie Kanału Zero odnosząc się do Wojciecha Czuchnowskiego, który od samego początku broni skandalu związanego ze Szpitalem Południowym w Warszawie.
Wczorajsza rozmowa Krzysztofa Stanowskiego z byłym ordynatorem w Warszawskim Szpitalu Południowym rezonuje coraz mocniej. Dr Emil Jędrzejewski zdetonował prawdziwą bombę mówiąc, że lekarz-milioner Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR… odpowiada za śmierć ludzi! „Tam giną ludzie… bo ktoś się uczy i to jest sedno całego zamieszania” - podkreślał.
Podczas programu mocno uaktywnił się Wojciech Czuchnowski z „Gazety Wyborczej”, który komentował wywiad na portalu X.
Skandaliczna rozmowa Stanowski-dr Jędrzejewski.Padają najcięższe oskarżenia:że na SOR w Szpitalu Południowym “ginęli ludzie” a winny był dr Kacprzyk.Stanowski: czemu pan z tym nie poszedł do prokuratury? Dr Jędrzejewski: to może zostać zweryfikowane. Stanowski: jutro ten szpital powinna zamknąċ policja…Wraca rok 2007,Ziobro i “mordercy w białych kitlach”
— czytamy we wpisie Czuchnowskiego.
„Jest pan obrzydliwą postacią”
W pewnym momencie Stanowski postanowił odnieść się bezpośrednio - w trakcie trwania programu - do pracownika „Gazety Wyborczej”.
Chciałem panu powiedzieć, że jest pan obrzydliwą postacią. To jest już komentarz ode mnie. Jak pan chce mnie pozywać, to niech pan mnie pozwie, ale to jest karykatura dziennikarstwa. To, co pan wyprawia w tej sprawie, od samego początku stoi pan po złej stronie. Pan od początku stoi po stronie Dawida Kacprzyka i po stronie tego, żeby rozmyć całą aferę i by broń Boże pańska polityczna strona w jakikolwiek sposób nie ucierpiała lub ucierpiała jak najmniej
— powiedział.
Pan nie jest dziennikarzem, pan jest politykiem, zatrudnionym w gazecie, w dziale PR
— skwitował założyciel Kanału Zero.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763384-stanowski-ostro-do-czuchnowskiego-jest-pan-obrzydliwa-postacia
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