Krzysztof Stanowski zareagował na histeryczną obronę Koalicji Obywatelskiej przez „Gazetę Wyborczą” i zapytał, jakie przychody notuje Agora ze współpracy z miastem Warszawa.
„Gazeta Wyborcza” za wszelką cenę usiłuje bronić Koalicji Obywatelskiej, próbując rozmywać sprawę afery w Warszawskim Szpitalu Południowym.
Szczególnie aktywny na tym polu jest redaktor Wojciech Czuchnowski. Najpierw podważał on wiarygodność i dobre intencje sygnalisty, który miał informować media o saloniku VIP, w którym przyjmowano na SOR Warszawskiego Szpitala Południowego polityków Koalicji Obywatelskiej. Potem natomiast przekonywał, że salonik nie był tym, czym na pierwszy rzut oka się wydaje.
Obie te akcje nie zakończyły się sukcesem.
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Kluczowe pytanie
Na nadaktywność Czuchnowskiego i „Gazety Wyborczej” zareagował Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero. To właśnie z tej redakcji pochodzi redaktor Patryk Słowik, który ujawnił afery Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym.
Stanowski zwrócił uwagę, że „Gazeta Wyborcza” jest (lub była) hojnie dotowana przez władze Warszawy.
Panie Czuchnowski, jakie przychody notuje Agora ze współpracy z miastem Warszawa? Latało jakiś czas po Twitterku, że to trzeci co do wielkości reklamodawca? Aktualne? Etyczne?
— pytał.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763368-wyborcza-broni-ko-w-sprawie-szpitala-stanowski-o-reklamach
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