Odlot! Czuchnowski wymierza ciosy w... Roberta Lewandowskiego!

  • Polityka
  • opublikowano:
Siedziba "Gazety Wyborczej" / autor: Fratria/screenshot wyborcza.pl
Siedziba "Gazety Wyborczej" / autor: Fratria/screenshot wyborcza.pl

Koalicja Obywatelska rozpaczliwie szuka sposobu, jak zneutralizować wybuchłą wokół tej partii aferę lekarza-milionera Dawida Kacprzyka, do niedawna członka KO, i sprawę powstałego w Szpitalu Południowym „saloniku VIP”, gdzie na specjalnych zasadach przyjmowani byli politycy KO i członkowie ich rodzin. Z pomocą partii Tuska postanowił przyjść Wojciech Czuchnowski, dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Napisał artykuł, w którym oczernia lekarza-sygnalistę, a także… reprezentanta Polski w piłkę nożną Roberta Lewandowskiego. Artykuł jest kuriozalny, gdyż jedynie pokazuje, jak bardzo KO i sympatyzujący z tą formacją dziennikarze starają się chwytać czegokolwiek, by odwrócić uwagę od ogromnej afery partii Tuska.

Wojciech Czuchnowski postanowił w swoim artykule uderzyć w doktora Emila Jędrzejowskiego, byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym, który pogrążył Koalicję Obywatelską - wyznał on, że już w lipcu 2015 roku informował Rafała Trzaskowskiego, odpowiedzialnego za Szpital Południowy jako prezydent Warszawy, o nieprawidłowościach w związku z pracą w tej placówce lekarza związanego z KO Dawida Kacprzyka. Okazało się, że Trzaskowski nie zrobił z tym nic. Najpewniej dlatego wkroczył do akcji Czuchnowski, starając się w złym świetle przedstawić lekarza-sygnalistę.

Doktor Emil Jędrzejewski, sygnalista, który ujawnił nieprawidłowości w zarządzanym przez prezydenta Warszawy Szpitalu Południowym, w 2018 roku chciał, aby miasto przekazało mu za darmo działkę na prywatną lecznicę. Inwestycję miał firmować piłkarz Robert Lewandowski. Sprawa prywatnej kliniki, którą dr Emil Jędrzejewski planował otworzyć razem z Lewandowskim, to jeden z kilku powodów, dla których lekarz może mieć osobistą urazę do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. I ważnym kontekstem dla przekazywanych przez lekarza informacji o aferze w Szpitalu Południowym, gdzie Jędrzejewski do jesieni 2025 roku był ordynatorem chirurgii

— napisał w swoim artykule Wojciech Czuchnowski. Jaki to ma związek na ocenę afery w Szpitalu Południowym, która jest jak najbardziej realna? Nie wiadomo. Nie ma szczególnego znaczenia, z jakich powód dr Jędrzejowski ujawnił aferę.

Dalej jednak wyjaśnia się, kto z dużym prawdopodobieństwem inspirował tekst Czuchnowskiego. Jego informatorami - cóż za „zaskoczenie” - są politycy KO.

Według dwóch polityków KO, z którymi rozmawiała „Wyborcza”, niechęć chirurga-sygnalisty do prezydenta Warszawy może wynikać z fiaska biznesowych planów Jędrzejewskiego

— podkreślił dziennikarz „GW”. Czytelnik może sobie po lekturze tego fragmentu zadać znów pytanie - a jakie to ma znaczenie, czy sygnalista był niechętny Trzaskowskiemu i z jakich powód, skoro nieprawidłowości, o których informował, okazały się prawdą?

Ciosy w Roberta Lewandowskiego

Tymczasem Czuchnowski przy okazji postanowił zmieszać z błotem… wybitnego polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego, dołączając jego wątek do sprawy afery KO. Otóż chodzi o plany otwarcia kliniki medycyny sportowej w Warszawie przez dr Jędrzejewskiego, co miał firmować obecny kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski. W tej sytuacji doktor miał przekazać jednemu z polityków KO, że potrzebowałby działki od miasta na tę inwestycję.

Powiedziałem mu, że nie wyobrażam sobie, aby prezydent się na to zgodził. Nie załatwiłem mu spotkania z Trzaskowskim i ostrzegłem prezydenta, żeby uważał na tego człowieka

— przekazał w rozmowie Czuchnowskim poseł KO, były minister w rządzie Tuska. Konkretnie chodziło o tereny Warszawskiego Klubu Tenisowego MERA. Z inwestycji nic nie wyszło.

A co na to sam dr Jędrzejowski? Czuchnowski wysłał mu szereg pytań.

Panie Redaktorze, proszę realizować swój pomysł na przedstawienie mnie. Na Pana pytania odpowiem we wtorek

— odpowiedział oczerniany przez Czuchnowskiego lekarz.

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tkwl/wyborcza.pl

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