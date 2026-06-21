„Salonik VIP”. Sierakowski usiłuje zrzucić winę na lekarzy!

  • Polityka
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne; Sławomir Sierakowski / autor: Fratria/X
Zdjęcie ilustracyjne; Sławomir Sierakowski / autor: Fratria/X

Publicysta Sławomir Sierakowski przekonywał, że sprawa serwisu-VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej w warszawskim Szpitalu Południowym dotyczy „raczej ‘ośmiorniczek’ lekarzy niż rządu”.

Afera ośmiorniczkowa

Przypomnijmy, że owe legendarne „ośmiorniczki” to znak firmowy afery z taśmami prawdy lub podsłuchowej z 2014 r., kiedy to notable związani z ówczesnym koalicyjnym rządem PO-PSL gościli się za publiczne pieniądze, zajadając się wytwornymi daniami i dyskutując o kompromitujących ich sprawach, używając przy tym nierzadko języka pełnego przekleństw.

Niektórzy bohaterowie owych spotkań próbowali wówczas z tego nawet kpić.

Co do ośmiorniczek to przypominam, że jedzenie drogich kolacji na koszt podatnika jest częścią pracy ministra spraw zagranicznych

— informował na przykład Radosław Sikorski.

Jednak mleko wówczas się rozlało i afera ośmiorniczkowa była jedną z przyczyn przegranej w kolejnych wyborach rok później.

„To raczej ‘ośmiorniczki’ lekarzy niż rządu”

O tym, że afera z prywatnym SOR-em dla polityków KO w Szpitalu Południowym to „nowe ośmiorniczki”, mówił także Sławomir Sierakowski na antenie neo-TVP Info.

Brakuje głównych bohaterów, bo nie słyszałem nazwisk, kto z tego saloniku miał korzystać. Jak się będą pojawiały, to się będziemy martwić. Polaryzacja jest tutaj taka i przeciwnik jest tak skompromitowany, że o salonik to raczej nie sądzę, żeby Polacy mieli problem z Koalicją Obywatelską czy z rządem

— mówił Sławomir Sierakowski.

To są raczej „ośmiorniczki” lekarzy niż rządu

— stwierdził publicysta.

Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym

Według doniesień portalu Zero.pl lekarz Dawid Kacprzyk — który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus — miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.

Czytaj także

X/PAP/wPolityce/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych