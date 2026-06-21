Arłukowicz znokautowany! Tak Słowik odpowiedział na jego atak

Sprawa lekarza-milionera i jeszcze do niedawna członka Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka wywołała powszechne oburzenie Polaków. Sprawa stała się jeszcze poważniejsza dla KO, gdy wyszło na jaw, że w podległym prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu Szpitalu Południowym istniał „salonik VIP”, gdzie na specjalnych zasadach byli przyjmowani politycy KO i członkowie ich rodzin. W tej sytuacji europoseł KO Bartosz Arłukowicz postanowił uderzyć w… dziennikarza Kanału Zero Patryka Słowika, który ujawnił całą aferę. Doczekał się celnej riposty.
Wyraźnie widać, że KO ma problem z rozsądną reakcją na uderzającą w tę partię aferę w Szpitalu Południowym. Jej politycy potrafili wręcz uciekać przed dziennikarzami w Sejmie, zadającymi pytania o tę sprawę. Teraz jednak widać, że ich atak zaczyna się koncentrować na… dziennikarzu, który ujawnił aferę, a zatem red. Patryku Słowiku. Drugim celem jest lekarz-sygnalista, który już w zeszłym roku zawiadamiał Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w podległym mu szpitalu, a włodarz stolicy nic z tym nie zrobił - mowa o byłym ordynatorze chirurgii w Szpitalu Południowym dr Emilu Jędrzejewskim, wyrzuconym ze Szpitala Południowego dwa miesiące po tym, jak zawiadomił Trzaskowskiego o sytuacji w placówce.
Muszę wszystkich bardzo przeprosić. Wprowadziłem dziś państwa niechcący w błąd. Pan red. Słowik za rządów PIS otrzymał nie 2, jak powiedziałem a 3 nagrody od prezesa NBP Glapińskiego. W 2017, 2019 i 2022r. Przepraszam też redaktora, nie doceniłem umiejętności zdobywania serca Glapy
— napisał na X europoseł KO Bartłomiej Arłukowicz. Co to ma wspólnego z wiarygodnością afery ujawnionej przez dziennikarza? Najpewniej europoseł KO chciałby wykazać, że red. Słowik działał tu na jakieś polityczne zlecenie, nie odnosząc się już merytorycznie do samych szczegółów porażającej dla KO sprawy.
Riposta Słowika
Arłukowicz doczekał się jednak celnej riposty ze strony dziennikarza.
Dostałem niemal wszystkie nagrody dziennikarskie w Polsce, jakie wymyślono. Nie żebym się teraz chwalił, taki fakt. Zazwyczaj za opisywanie patologii u polityków, których łączyło to, że walczyli nie z patologią, tylko z dziennikarzami je ujawniającymi
— odpowiedział Arłukowiczowi Patryk Słowik.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763212-arlukowicz-znokautowany-tak-slowik-odpowiedzial-na-jego-atak
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