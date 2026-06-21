Wielka afera związana z lekarzem-milionerem Dawidem Kacprzykiem, który do niedawna był też reprezentował Koalicję Obywatelską w radzie warszawskiej dzielnicy Ursus, oburzyła Polaków. Młody lekarz bez specjalizacji w rok zarobił 1,6 miliona złotych. Do tego okazało się, że w Szpitalu Południowym istniał „salonik VIP”, w którym na specjalnych zasadach przyjmowani byli politycy KO i członkowie ich rodzin. Tymczasem dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski zapowiedział, że w „GW” ukarze się jutro artykuł uderzający w… lekarza-sygnalistę w tej sprawie.
Przypomnijmy, że Rafał Trzaskowski, któremu Szpital Południowy podlega jako prezydentowi Warszawy, zarzekał się, iż wcześniej nie miał żadnych sygnałów o szeregu nieprawidłowości w tym szpitalu. Obecnie wypowiada się o nich wielu medyków z tego szpitala anonimowo, jednak kluczowym sygnalistą, który jak się okazuje informował Trzaskowskiego o nieprawidłowościach już w lipcu ubiegłego roku, a ten z tym nic dalej nie zrobił, był były już ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym dr Emil Jędrzejewski. Został on zwolniony z pracy dwa miesiące po tym, jak poinformował włodarza stolicy o nieprawidłowościach w szpitalu.
Zapowiedź Czuchnowskiego
Teraz Wojciech Czuchnowski, znany głównie z przygotowywania materiałów mających szkodzić Prawu i Sprawiedliwości, najwyraźniej postanowił wspomóc KO i uderzyć w… lekarza-sygnalistę w sprawie afery bardzo szkodliwej dla KO.
Jutro w Wyborczej dalszy ciąg nieznanej historii słynnego chirurga- sygnalisty ze Szpitala Południowego. Tym razem o tym jak dr Jędrzejewski chciał dostać od prezydenta Trzaskowskiego miejską działkę pod prywatny szpital. No i nie dostał…
— zapowiedział tekst na X Wojciech Czuchnowski, dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Nie wyjaśnił przy tym, jakie to ma znaczenie na ogromną aferę w Szpitalu Południowym, która jest jak najbardziej realna. Najpewniej Czuchnowski będzie próbował dowodzić, że dr Jędrzejowski ujawnił nieprawidłowości w Szpitalu Południowym z powodu jakiejś chęci zemsty na Trzaskowskim.
Atakowanie lekarza-sygnalisty w sprawie bardzo poważnej afery w Szpitalu Południowym przez dziennikarza powszechnie kojarzonego z obecną władzą nie jest raczej tym - delikatnie mówiąc - co pomoże KO w tej sprawie.
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tkwl/X
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