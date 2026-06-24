Jest reakcja Dawida Kacprzyka na szokujący wywiad dr. Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero. Jego pełnomocnik mec. Jacek Dubois - czy to dziwi kogolkwiek? - zagroził lekarzowi-sygnaliście procesem, jeśli natychmiast nie wycofa się z oskarżeń, które wczoraj sformułował. „Pan Jędrzejewski musi się w tej chwili liczyć z bardzo poważnym procesem karnym, który zostanie mu natychmiast wytoczony, jeżeli w ciągu najbliższych godzin nie odwoła zniesławiających, oszczerczych i nieprawdziwych informacji” - oświadczył Dubois w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.
Dr Emil Jędrzejewski - sygnalista z Warszawskiego Szpitala Południowego - udzielił Kanałowi Zero szokującego wywiadu. To on informował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w tej placówce. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim potwierdził istnienie tzw. saloniku VIP oraz ujawnił szokujące przypadki zaniedbań.
Tam giną ludzie… bo ktoś się uczy i to jest sedno całego zamieszania
— powiedział dr Jędrzejewski. Na pytanie, czy naprawdę uważa, że Dawid Kacprzyk jego zdaniem „odpowiada za to, że tam umierali ludzie” odpowiedział:
Tak.
Dr Jędrzejewki mówił także o tym, że w szpitalu fałszowana była dokumentacja medyczna, by ukryć rażące błędy. W tym celu miała - jego zdaniem - zostać m.in. przeprowadzona tomografia komputerowa zmarłego pacjenta. Odpowiedzialnością Jędrzejewski obarczył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Lekarz relacjonował, że dochodziło do szokujących sytuacji takich jak śmierć niezaopiekowanych ludzi. Mieli być oni po czasie odnajdowani przez pracowników szpitala martwi na przykład w toalecie. Dr Emil Jędrzejewski był pytany także o to, „jakiego rodzaju zabiegi i czynności lekarskie wykonywał Dawid Kacprzyk, na których się nie znał”.
Anestezjologiczne. (…) Powiem w ten sposób. Dwa przypadki, które ja znam, to błędy przy intubacji
— oświadczył odpowiadając, czy doszło w ich wyniku do „śmiertelnych błędów”.
Te słowa wywołały reakcję pełnomocnika 28-letniego lekarza-milionera bez specjalizacji. Okazuje się, że jest nim mec. Jacek Dubois. Ten sam, który uczestniczył w przesłuchaniu śp. Barbary Skrzypek i ten sam, który jest powiązany zawodowo z Romanem Giertychem z KO. W wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” zagroził dr. Jędrzejewskiemu procesem, jeśli nie wycofa się ze swoich słów.
Myślę, że dla Koalicji Obywatelskiej fakt, że mecenas Jacek Dubois został obrońcą Dawida Kacprzyka to wiadomość z sondażowych koszmarów.
— napisał na X red. Krzysztof Stanowski, który wczoraj przeprowadził rozmowę z dr. Emilem Jędrzejewskim.
Żądania mec. Dubois
Mec. Dubois zagroził dr. Jędrzejewskiemu procesem i konsekwencjami karnymi, jeśli nie wycofa się ze swoich słów. Stwierdził, że tomografia na zmarłym pacjencie miała rzeczywiście miejsce, „natomiast absolutnie nie tak opisana jak przez pana Jędrzejewskiego, bo chyba dotyczyło to po prostu badań przyczyny śmierci”.
Miała miejsce zanim mój klient był w ogóle zatrudniony w szpitalu, więc pan Jędrzejewski zarzuca mojemu mocodawcy zdarzenia, które mogły mieć miejsce w szpitalu, jeszcze przed podjęciem zatrudnienia przez mojego klienta
— oświadczył Dubois.
Kwestia dotycząca śmierci pacjenta – w tej sprawie toczy się postępowanie w prokuraturze. Była to sytuacja, kiedy na dyżurze był inny lekarz, który był przesłuchiwany w tej sprawie w prokuraturze. Dotyczyło to prawdopodobnie zaniedbań bezpośrednio ratowników medycznych i w tej sprawie nasz klient nie miał nawet z tym wydarzeniem jakiegokolwiek związku
— stwierdził pełnomocnik Kacprzyka. Dubois twierdzi, że dr Jędrzejewski „nie był nigdy w życiu obecny przy jakimkolwiek zabiegu dokonywanym przez Dawida Kacprzyka”.
Żądania mec. Dubois streściła autorka wywiadu z nim Dominika Pietrzyk
Po głośnym wywiadzie dla Kanału Zero do zarzutów sformułowanych przez dr-a Emila Jędrzejewskiego odnosi się mec. Jacek Dubois w imieniu swojego klienta Dawida Kacprzyka.
• „Pan Jędrzejewski, po pierwsze musi się w tej chwili liczyć z bardzo poważnym procesem karnym, który zostanie mu natychmiast wytoczony, jeżeli w ciągu najbliższych godzin nie odwoła zniesławiających, oszczerczych i nieprawdziwych informacji”
• Mój klient zaprzecza wszystkim interwencjom dotyczącym fałszowania dokumentacji i popełnienia błędów w sztuce. Jedyną prawdą, która jest w tej wypowiedzi jest to, że pan Kacprzyk rzeczywiście nakłaniał pacjentów do pisania skarg na tą osobę (Emila Jędrzejewskiego – red.)
• Mamy do czynienia z niespotykaną sytuacją, kiedy osoba, która sama została zwolniona w związku z publicznymi nadużyciami, próbuje w tej chwili zmienić obraz tej sprawy i poprzez sformułowanie fałszywych oskarżeń stać się jakąś gwiazdą medialną i rozpocząć na nowo karierę, która została ograniczona z powodu jej zachowań w szpitalu, o których szerzej mój klient powie w swoim oświadczeniu
— streściła żądania mec. Jacka Dubois autorka wywiadu z nim Dominika Pietrzyk z „Rzeczpospolitej”.
Czy może dziwić? A skądże…
W całej sprawie zastanawiające są działania prokuratury. Minister Waldemar Żurek stwierdził dziś odpowiadając na pytania dziennikarzy, że „prokuratura nie wie, gdzie jest Dawid Kacprzyk, nie sądzę, aby się gdzieś ukrywał”. Bez wątpienia wie to mec. Dubois, który w przesłuchaniu Kacprzyka będzie zapewne uczestniczył. Kacprzyk, któremu nagle wypadła z rąk legitymacja Koalicji Obywatelskiej, pogrąża coraz bardziej partię władzy. Splendoru nie dodaje jej także to, że obrońcą lekarza-milionera jest znany ze swych sympatii mec. Jacek Dubois.
KO w tarapatach? No więc plan tej władzy jest następujący: wchodzi on… cały na biało - mec. Jacek Dubois. Zaskoczeni? Jeszcze tylko prokurator Wrzosek i wszystko zostanie wyjaśnione… prawda?
— napisał w mediach społecznościowych poseł Arkadiusz Mularczyk z PiS.
Cóż za zaskoczenie! Mecenasem Dawida Kasprzyka, lekarza i byłego radnego KO jest mec. Dubois, prawniczy partner Romana Giertycha
— skomentowała na X red. Dorota Kania.
Jakie to przewidywalne. Do gróźb Bartka Arłukowicza dołączył mecenas władzy Jacek Dubois
— ocenił na X poseł PiS Janusz Cieszyński.
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koal/”Rzeczpospolita”/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763420-mec-dubois-grozi-sygnaliscie-procesem-to-on-broni-kacprzyka
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