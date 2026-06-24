Gdzie jest Kacprzyk? Żurek: "Prokuratura nie wie"

„Prokuratura nie wie, gdzie jest Dawid Kacprzyk. Nie sądzę, aby się gdzieś ukrywał. Jego przesłuchanie jest absolutnie niezbędne” – tak na pytania Kanału Zero odpowiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. W czasie tej samej konferencji prasowej mówił, że „od 2023 roku prokuratura miała 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w Warszawskim Szpitalu Południowym”.
Minister podczas konferencji prasowej odniósł się do informacji, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie w Kanale Zero były pracownik Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski. Lekarz stwierdził m.in., że na SOR tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.
Waldemar Żurek podał szczegóły o 12 zgłoszeniach dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym, które od 2023 r. wpłynęły do prokuratury.
W trzech sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, cztery sprawy zostały umorzone, pięć spraw jest na biegu, więc można powiedzieć, że prokuratura w tych sprawach normalnie prowadzi postępowania
— przekazał.
Podkreślił, że w sprawach związanych ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym było pięć, które dotyczyły narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia lub zdrowia. Dodał, że „w czterech przypadkach zostały już zakończone trzy sprawy - to były odmowy wszczęcia i jedno umorzenie; jedna sprawa nadal się toczy”.
„Będziemy sprawdzać wszystko”
Wyjaśnił, że w przypadku, gdy są sformułowane zarzuty, przesłuchiwane są osoby, które zgłaszają sprawę. Zabezpieczana jest też dokumentacja.
Takie postępowanie kończy się zazwyczaj opinią biegłych, którzy badają, czy do tego zgonu mógł się ktoś przyczynić. Jeżeli prokuratura przesądzi, to wtedy albo kieruje akt oskarżenia do sądu, albo postępowanie umarza
— dodał.
Będziemy sprawdzać wszystko. Także te sprawy, które były umorzone. Ja nadzoruję bezpośrednio te sprawy, ale jest też nadzór prokuratora okręgowego w Warszawie
— zaznaczył szef MS.
12 spraw dotyczących zgonów
Pytany czy 12 spraw dotyczących zgonów to dużo odpowiedział, że jest to standardowa liczba, dlatego, że Szpital Południowy jest dużą placówką.
To są także takie zawiadomienia, że ktoś uważa, że został źle potraktowany, albo były groźby między pacjentami, bądź zaginięcie rzeczy w szpitalu, które było traktowane jako kradzież
— dodał.
Minister sprawiedliwości pytany, czy lekarz ma obowiązek zgłaszać podejrzane zgony, Żurek ocenił, że z jego punktu widzenia lekarz jest traktowany jak funkcjonariusz i ma taki obowiązek, jeżeli widzi, zgon jest skutkiem popełnienia przestępstwa.
Każdy obywatel ma taki ogólny obowiązek wynikający z procedury karnej, że jeżeli wie o popełnienie przestępstwa, powinien je zgłosić
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763418-gdzie-jest-kacprzyk-zurek-prokuratura-nie-wie
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