Prokuratura Okręgowa w Warszawie chciała przesłuchiwać lekarza Emila Jędrzejczyka bez udziału jego pełnomocnika! Dzień wcześniej medyk ujawnił w Kanale Zero, że działania byłego już radnego KO Dawida Kacprzyka - według jego wiedzy - doprowadziły do śmierci pacjentów.
Jędrzejewski był przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej po informacjach, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie w Kanale Zero. Stwierdził tam m.in., że na SOR tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.
Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika. Złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania w dniu dzisiejszym i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania
— powiedział dziennikarzom rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba..
Absurd
Prokuratorzy poinformowali Jędrzejewskiego, że nie jest to możliwe, gdyż świadek posiada istotne informacje dotyczące dwóch, toczących się postępowań, co komunikował we wtorek wieczorem, w nagraniu jednego z programów telewizyjnych.
Świadek przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby wraz z numerami PESEL tych osób. I stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce
— zaznaczył rzecznik prokuratury.
Następnie prokuratorzy zadali świadkowi kilkadziesiąt pytań dotyczących postępowania, które jest prowadzone w tutejszej prokuraturze.
Świadek każde z pytań skwitował milczeniem
— dodał.
To nie wszystko
W trakcie przesłuchania prokuratorzy poinformowali Jędrzejewskiego, że w związku z informacjami przekazanymi w wywiadzie konieczne jest zabezpieczenie telefonu świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość, którą przesyłał, informująca o zaniedbaniach o różnych nieprawidłowościach w szpitalu
— przekazał dziennikarzom rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.
Byliśmy przygotowani na procesowe zatrzymanie tego telefonu, jak również jego zabezpieczenie. Świadek oświadczył, że telefon, który ma przy sobie, to nie jest ten telefon, na którym znajdują się posiadane przez niego informacje, między innymi wiadomości
— powiedział prok. Skiba.
Zaznaczył, że przesłuchanie zakończyło się wyznaczeniem nowego terminu przesłuchania, na który świadek został zobowiązany do przybycia z pełnomocnikiem i złożenia zeznań w tej sprawie.
Świadek ma dostarczyć również w celach dowodowych ten telefon, na którym znajdują się niezbędne informacje
— dodał.
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32 postępowania
Prok. Skiba przekazał również, że po analizie wszelkich spraw prowadzonych w warszawskiej prokuraturze okręgowej oraz prokuraturach rejonowych, ze szczególnym uwzględnieniem Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów ustalono, że od początku 2023 r. do dzisiaj zarejestrowano w sumie 32 postępowania dotyczące różnych przestępstw, do których miało dojść na terenie Szpitala Południowego.
To są nie tylko kwestie dotyczące zaniedbań, które mogły skutkować śmiercią, ale są to również kwestie dotyczące przywłaszczeń mienia, naruszenia nietykalności cielesnej lekarza, pielęgniarki, znieważenia, gróźb, kradzieży
— wyjaśnił rzecznik prokuratury.
Sprecyzował, że 12 postępowań dotyczyło zgonów na terenie szpitala. Dziewięć z nich zostało zainicjowanych zawiadomieniem szpitala, jedno zawiadomieniem lekarza.
Jedno z tych postępowań jest w dalszym ciągu prowadzone. Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie
— wyjaśnił prok. Skiba, dodając, że to sprawa, którą dzisiaj na kartce zgłosił dr Jędrzejewski.
Druga osoba, którą wskazał na kartce, nie została odnotowana w prokuraturze warszawskiej. Rzecznik przekonywał, że po analizie postępowań dotyczących zgonów na SOR-ze w Szpitalu Południowym, w żadnym nie pojawia się osoba Dawida Kacprzyka.
Jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania w tej sprawie. Jej wydźwięk medialny (…) wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu sprawy łódzkich „łowców skór”. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje
— podkreślił prok. Skiba.
Zaznaczył, że konieczne będzie zabezpieczenie, zgromadzenie bardzo dużej dokumentacji.
Dziwi nas, że do chwili obecnej nikt nie przedstawił nam żadnych dowodów w swoich zawiadomieniach, które wskazywałyby na konkretne zaniechania skutkujące ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia życia pacjentów. Jak na razie dostaliśmy tylko dwa nazwiska, z których jedno jest nam znane i jest przedmiotem postępowania
— dodał.
Podkreślił, że postępowania zostały przekazane do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Reakcje
Konferencja Skiby wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
Rzecznik prokuratury już dwa razy zaznaczył, że prokuratura to nie studio TV gdzie można sobie spokojnie rozmawiać, tylko że to organ ścigania. I oni ścigają. No ok, ale świadka? Mnie się wydawało, że świadkowi jak najbardziej powinno się stworzyć komfortowe warunki
— zauważył Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero, w którego programie padły szokujące słowa lekarza.
Cytując pana Skibę warto pamiętać, że jeszcze niedawno okłamał opinię publiczną w sprawie tego, czy Szpital Południowy ma na koncie pieniądze zwrócone przez złodzieja Kacprzyka. To w sumie dramat że poseł po kontroli wie więcej niż prokurator
— zauważył Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia.
Kuriozalna sytuacja
Podczas konferencji prasowej doszło także do kuriozalnej sytuacji. Prokurator został zapytany, dlaczego określa Dawida Kacprzyka mianem Dawida K.
Stwierdził, że… nie pamięta wszystkich nazwisk, które pojawiają się w tej sprawie. Problem polega na tym, że to główne nazwisko w sprawie.
Jak więc wyglada to postępowanie?
as/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763425-prokuratura-chciala-przesluchiwac-jedrzejewskiego-bez-obroncy
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