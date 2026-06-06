KO uderza w prezydenta podłą manipulacją! W tle SAFE

Koalicja Obywatelska uderzyła podłą manipulacją w prezydenta Karola Nawrockiego oskarżając go o to, że „próbował powstrzymać modernizację armii”. Nie trudno dostrzec, że politycy obozu Donalda Tuska próbują odwrócić uwagę od niepokojących informacji dotyczących znacznego podrożenia wieloletniej pożyczki z SAFE. Prezydent Nawrocki był tu głosem rozsądku wskazując, na ogromne zagrożenie dla stabilności finansowania polskiej armii, jakie niesie ze sobą SAFE. W porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim zaproponował dużo lepsze rozwiązanie.
8 maja szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL i minister finansów Andrzej Domański podpisali umowę pożyczki z funduszu SAFE. Nie podpisał jej Donald Tusk. Rządzący zaciągnęli pożyczkę mimo, że prezydent Karol Nawrocki zawetował wcześniej ustawę na to zezwalając. Uzasadniał to ogromnymi wątpliwościami konstytucyjnymi i równie dużym zagrożeniem dla finansów państwa. W zamian wraz z prezesem NBP zgłosił projekt ustawy „SAFE 0%”, który rządzący zlekceważyli. Przewidywał on wykorzystanie funduszy wynikających z zysku, jaki Polska uzyskała na wzroście cen złota. Polska byłaby wówczas całkowicie niezależna od unijnej warunkowej pożyczki SAFE.
Niestety politycy obozu Donalda Tuska kłamiąc i manipulując próbują przedstawić prezydenta Karola Nawrockiego złym świetle.
Prezydent próbował powstrzymać najszybszą modernizację polskiej armii w historii, na szczęście NIE UDAŁO MU SIĘ TO!
Program SAFE to ponad 180 mld zł, które zwiększą bezpieczeństwo Polek i Polaków
— pochwalili się swoim manipulacyjnym wpisem na X politycy Koalicji Obywatelskiej.
Czytaj także
Strach KO przed rosnącymi kosztami SAFE
Wpis KO w sieci jest prawdopodobnie próbą przykrycia najnowszych informacji o tym, że unijna pożyczka SAFE już teraz jest droższa o 8 mld zł od przewidywanych kosztów. Eksperci wskazują, że niedługo ten kredyt podrożeje o kolejne 12 mld zł pogłębiając kryzys finansowy państwa, a przecież jej spłacanie potrwa 50 lat.
Boleśnie przekonali się o tym już Rumuni, którzy po podpisaniu kontraktów usłyszeli, że koszty zakupu nagle skoczyły o 30 proc.
Robert Knap/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762062-ko-uderza-w-prezydenta-podla-manipulacja-w-tle-safe
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.