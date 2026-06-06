KO uderza w prezydenta podłą manipulacją! W tle SAFE

  • Polityka
  • opublikowano:
Koalicja Obywatelska uderzyła podłą manipulacją w prezydenta Karola Nawrockiego oskarżając go o to, że "próbował powstrzymać modernizację armii". / autor: PAP/Łukasz Gągulski
Koalicja Obywatelska uderzyła podłą manipulacją w prezydenta Karola Nawrockiego oskarżając go o to, że "próbował powstrzymać modernizację armii". / autor: PAP/Łukasz Gągulski

Koalicja Obywatelska uderzyła podłą manipulacją w prezydenta Karola Nawrockiego oskarżając go o to, że „próbował powstrzymać modernizację armii”. Nie trudno dostrzec, że politycy obozu Donalda Tuska próbują odwrócić uwagę od niepokojących informacji dotyczących znacznego podrożenia wieloletniej pożyczki z SAFE. Prezydent Nawrocki był tu głosem rozsądku wskazując, na ogromne zagrożenie dla stabilności finansowania polskiej armii, jakie niesie ze sobą SAFE. W porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim zaproponował dużo lepsze rozwiązanie.

8 maja szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL i minister finansów Andrzej Domański podpisali umowę pożyczki z funduszu SAFE. Nie podpisał jej Donald Tusk. Rządzący zaciągnęli pożyczkę mimo, że prezydent Karol Nawrocki zawetował wcześniej ustawę na to zezwalając. Uzasadniał to ogromnymi wątpliwościami konstytucyjnymi i równie dużym zagrożeniem dla finansów państwa. W zamian wraz z prezesem NBP zgłosił projekt ustawy „SAFE 0%”, który rządzący zlekceważyli. Przewidywał on wykorzystanie funduszy wynikających z zysku, jaki Polska uzyskała na wzroście cen złota. Polska byłaby wówczas całkowicie niezależna od unijnej warunkowej pożyczki SAFE.

Niestety politycy obozu Donalda Tuska kłamiąc i manipulując próbują przedstawić prezydenta Karola Nawrockiego złym świetle.

Prezydent próbował powstrzymać najszybszą modernizację polskiej armii w historii, na szczęście NIE UDAŁO MU SIĘ TO!

Program SAFE to ponad 180 mld zł, które zwiększą bezpieczeństwo Polek i Polaków

— pochwalili się swoim manipulacyjnym wpisem na X politycy Koalicji Obywatelskiej.

Czytaj także

Strach KO przed rosnącymi kosztami SAFE

Wpis KO w sieci jest prawdopodobnie próbą przykrycia najnowszych informacji o tym, że unijna pożyczka SAFE już teraz jest droższa o 8 mld zł od przewidywanych kosztów. Eksperci wskazują, że niedługo ten kredyt podrożeje o kolejne 12 mld zł pogłębiając kryzys finansowy państwa, a przecież jej spłacanie potrwa 50 lat.

Boleśnie przekonali się o tym już Rumuni, którzy po podpisaniu kontraktów usłyszeli, że koszty zakupu nagle skoczyły o 30 proc.

Czytaj także

Czytaj także

Robert Knap/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych