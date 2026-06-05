Tomczyk chwali się hełmem na kredyt. Słynny generał zażenowany

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk obwieścił na X sukces, ponieważ z pożyczki SAFE MON zakupi 300 tys. hełmów kompozytowych. „Jeśli pożyczka SAFE jest brana po to, aby kupić hełmy… to mnie to przeraża. Jestem zażenowany. Pożyczka SAFE miała budować realne zdolności Sił Zbrojnych RP!” - odpowiedział mu w sieci gen. broni dr Jarosław Gromadziński.
Mimo sprzeciwu prezydenta Karola Nawrockiego, bez wymaganej prawem ustawy rząd Donalda Tuska zaciągnął wieloletnią pożyczkę z programu SAFE, którą chce sfinansować zakupu uzbrojenia dla polskiej armii. Z końcem maja sfinalizowano pierwszy etap programu, w którym państwa podpisywały kontrakt z SAFE w ramach tzw. single procurement, czyli tylko na potrzeby własnych sił zbrojnych. W przypadku Polski na tego typu zakupy przeznaczona została większość środków - ok. 120 mld z ponad 180 mld zł.
Tyle że wiele z tych kontraktów to nie nowe umowy, ale aneksy do już istniejących, które zmieniają jedynie źródło finansowania z budżetowego na unijne. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło gigantyczny sukces, a jednym z nich ma być zakup hełmów dla żołnierzy, o czym pochwalił się na X wiceminister Cezary Tomczyk. 300 tys. hełmów za ponad 700 mln zł.
To nie jest zwyczajny hełm, to jest hełm z programu Tytan, jeden z najnowocześniejszych na świecie. Właśnie podpisaliśmy umowę na zakup, uwaga, 300 tys. takich hełmów dla żołnierzy Wojska Polskiego za ponad 700 mln zł w ramach programu SAFE
— oświadczył na nagraniu zamieszczonym w sieci wiceminister obrony Cezary Tomczyk, dokonując jednocześnie prezentacji hełmu. Oczywiście Tomczyk ponarzekał także, że rząd Zjednoczonej Prawicy, że takiego zakupu nie zrobił.
To jest kolejne wcielenie hełmu, które dla żołnierzy będzie podstawą wyposażenia. Zdejmowana szczęka, gogle, ale przede wszystkim możliwość dopasowania tego hełmu do swoich wymagań. Tytaniczna praca została wykonana przed tym hełmie. Te hełmy właśnie trafiły do produkcji
— oświadczył wiceminister obrony.
Gen. Gromadziński ostro do Tomczyka
Takiej narracji Tomczyka nie zdzierżył gen. broni dr Jarosław Gromadziński, były dowódca Eurokorpusu, twórca 18. Dywizji Zmechanizowanej.
Jeśli pożyczka SAFE jest brana po to, aby kupić hełmy… to mnie to przeraża.
Takie zakupy powinny być dawno zrealizowane!!! Dziś Pan Minister się tym chwali. Jestem zażenowany.
Zgodnie z obietnicami MON, pożyczka SAFE miała budować realne zdolności Sił Zbrojnych RP!
— napisał w mediach społecznościowych gen. Gromadziński, który na jednym wpisie nie poprzestał.
Cieszę się z tak szerokiej dyskusji o hełmach, ale mnie oburza sposób finansowanie tego zakupu, a nie sam zakup (oczywiście bardzo potrzebny)
Dlaczego musimy się zadłużać na ten cel z pożyczki SAFE, a nie mogliśmy kupić tych hełmów w ramach planowych zakupów MON?
Co z szumnie ogłaszaną operacją „szpej”?
Roczny budżet MON to około 180 miliardów PLN tak więc zakup hełmów za 700 milionów PLN w tej sytuacji musi być finansowany z pożyczki SAFE?
— doprecyzował powód swojego oburzenia gen. dr Jarosław Gromadziński.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761913-tomczyk-chwali-sie-helmem-na-kredyt-slynny-general-zazenowany
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