Prezydent Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawili polską alternatywę dla SAFE. „Mamy dla SAFE konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi, więc jest to SAFE 0%” - mówiła głowa państwa.
Prezydent zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo to stabilizacja, a brak stabilizacji to brak bezpieczeństwa.
Toczy się w opinii publicznej dyskusja o programie SAFE. W moim uznaniu ta dyskusja jest nazbyt emocjonująca, co nie służy tej sytuacji w Polsce i podjęciu dobrej decyzji, a tę decyzję podejmę oczywiście, biorąc pod uwagę wszystkie argumenty. Będzie to decyzja najlepsza dla Polski
— powiedział.
Karol Nawrocki wskazał, że podejmie decyzję, biorąc pod uwagę zagrożenia związane ze sprawą.
Dla prezydenta Polski nasza narodowa wspólnota i RP to wspólnota wszystkich Polaków, także tych Polaków, którzy nie brali udziału w ostatnich wyborach prezydenckich, ani nie wzięli udziału w wyborach parlamentarnych, a będą odpowiadać za pożyczkę zaciągniętą w ramach mechanizmu SAFE
— wskazał.
W momencie, kiedy program SAFE się zakończy, czyli w 2070 roku, pan premier Donald Tusk będzie miał, jak będzie żył, tego panu premierowi życzę – 110 lat. Prezydent RP będzie miał 87 lat. A pożyczkę SAFE spłacać będą ci, którzy mają dzisiaj 10, 11, 12, 13 lat
— dodał.
Prezydent zwrócił uwagę, że musi brać pod uwagę także konkretne, twarde problemy wokół konstytucyjności programu SAFE oraz także tego, że jest on niezgodny z artykułem 4 traktatu o Unii Europejskiej, gdzie bezpieczeństwo należy do państw członkowskich UE.
CZYTAJ TAKŻE: Szef BBN punktuje rządową propagandę o SAFE. „To jest niepoważne”. Mówi też o zagrożeniu terrorystycznym. „Ślad w arabskiej telewizji”
Zagrożenia
Prezydent zwrócił uwagę na zagrożenia związane z mechanizmem warunkowości w programie SAFE.
W kontekście decyzji o SAFE należy też brać pod uwagę potencjalne zmiany demokratyczne w całej Europie. Do roku 2070 mogą zostać wybrane rządy, które będą miały inny stosunek choćby do Federacji Rosyjskiej, a my nie możemy sobie pozwalać na brak stabilności jako państwo przyfrontowe. A więc zakres warunkowości zapisany w SAFE jest zagrożeniem dla stabilizacji i rozwoju polskich sił zbrojnych
— podkreślił.
Alternatywa dla SAFE
Prezydent wskazał, że przygotowana została polska alternatywa dla SAFE
Dzisiaj spotkaliśmy się po to, aby znaleźć korzystną, suwerenną, bezpieczną, dobrą i efektywną alternatywę dla SAFE. Dzisiaj po tygodniach spotkań ekspertów w Kancelarii Prezydenta, ale także działaniach prezesa NBP Adama Glapińskiego, doszło do mojego spotkania z prezesem Glapińskim na którym dyskutowaliśmy o polskim SAFE 0%
— wskazał.
Dzięki pracy pana prezesa, efektywności działań profesora Glapińskiego, całego zarządu NBP, Polacy można powiedzieć, że w ostatnich 30 miesiącach, za sprawą tej pracy, zarobili znacznie więcej niż 185 mld zł potrzebnych do sfinansowania polskiego bezpieczeństwa w najbliższych 5 latach
— powiedział.
Chcę zwrócić uwagę, że mamy dla SAFE konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi, więc jest to SAFE 0%
— mówił.
Spotkaliśmy się dziś, by dograć szczegóły tego projektu, który zagwarantuje 185 miliardów złotych, które nie będą wiązać się z kredytem, zmianą sytuacji w UE, będą miały potrzebną polskim siłom zbrojnym elastyczność w wyborze sprzętu.
— wskazał.
Jeśli będzie taka potrzeba, to Kancelaria Prezydenta, by usprawnić ten proces, wyjdzie z inicjatywą ustawodawczą, która - mam nadzieję - bo zakres bezpieczeństwa nas wszystkich jednoczy, taka inicjatywa ustawodawcza, mam przekonanie, zostanie podjęta zgodnie z konsensusem wszystkich środowisk politycznych w polskim parlamencie -
— mówił Nawrocki.
Zaproszenie
Przy okazji prezydent zaprosił premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie w sprawie polskiego SAFE 0 procent.
Dzisiaj wystosuję pisma do premiera Donalda Tuska i do wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, zapraszając na spotkanie wokół polskiego SAFE 0%
— przekazał.
Po dzisiejszym spotkaniu z panem profesorem (prezesem NBP Adamem) Glapińskim, po analizach specjalistów, nie mam wątpliwości, że ze względu na stabilność rozwoju polskich sił zbrojnych, ze względu na kwestie finansowe, ze względu na kwestie prawne, polski SAFE 0 proc. jest lepszy dla polskich sił zbrojnych, niż europejski SAFE z tymi obciążeniami, o których dyskutujemy w polskiej opinii publicznej
— powiedział prezydent Karol Nawrocki.
Skąd środki?
Obecny na konferencji szef NBP Adam Glapiński był z kolei pytany o to, z jakich aktywów rezerwowych bank centralny planuje sfinansować SAFE 0 proc.
Z żadnej części rezerw (…) nie możemy skorzystać, w tym sensie, że część rezerw zostanie przekazana, bo to jest wbrew prawu. (…) Przyjdzie czas na szczegóły, że będziemy je relacjonować
— powiedział Glapiński.
Na przykład zysk, w większości, w 95 proc. przekazujemy rządowi. On jest używany w określonym celu. W tym wypadku spodziewamy się, że w celu właśnie wzmacniania polskiej obronności
— dodał Glapiński.
Ewakuacja Polaków
Podczas konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki przekazał, że poprze wniosek premiera Donalda Tuska o użycie samolotów polskich Sił Zbrojnych do pomocy w ewakuacji Polaków z regionu Zatoki Perskiej.
Premier Donald Tuska poinformował na X, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Jak wówczas podkreślił, wniosek w tej sprawie trafił do prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej gotowość wojska do ewakuacji medycznej Polaków zgłosił szef MON.
ZOBACZ: Wreszcie konkrety! Tusk zdecydował o ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Zwrócił się do prezydenta o samoloty wojskowe
Cieszę się, że pan premier w końcu wysłał tę zgodę na użycie polskich samolotów z polskich sił zbrojnych do pomocy Polakom, którzy pozostają w rejonie Zatoki Perskiej
— powiedział prezydent.
Jak dodał, informację iż taki wniosek otrzyma, dostał we wtorek wieczorem od szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.
Czekałem na takie pismo i chyba nie ma wątpliwości, że takie pismo czy taki wniosek oczywiście poprę
— podkreślił Nawrocki.
ZOBACZ CAŁĄ KONFERENCJĘ PRASOWĄ:
Adrian Siwek/X/wPolityce/300 Polityka/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754667-prezydent-i-prezes-nbp-proponuja-polski-safe-0
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.