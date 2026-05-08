Dziś została zawarta nielegalna umowa rządu koalicji 13 grudnia z unijnymi komisarzami. Ekipa Donalda Tuska świętuje kolejne bezprawie, przy okazji zadłużając pokolenia Polaków oraz dając do ręki UE kolejny mechanizm do szantażu Polski. Na portalu X pojawiło się wiele komentarzy, które wskazują, że koalicja 13 grudnia z Tuskiem na czele, będzie mieć poważne problemy prawne. „Dzisiejsze podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe” - podkreśla nowy szef BBN Bartosz Grodecki..
Ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze ds. budżetu oraz obronności podpisali w Warszawie umowę dot. programu SAFE, na mocy której Polska ma otrzymać nawet 43,7 mld euro na obronność w postaci rzekomo niskooprocentowanych pożyczek. Minister finansów Andrzej Domański nie potrafił jednak dziś powiedzieć, jak konkretnie będzie oprocentowana ta pożyczka.
Czytaj także
Podczas swojego wystąpienia Donald Tusk nie mógł pominąć okazji, żeby zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego.
Powiem szczerze, nadal nie rozumiem, jak można było w tym samym czasie promować Zondacrypto i równocześnie blokować 180 miliardów złotych dla Polski, dla polskiej armii, dla polskich firm zbrojeniowych. Nigdy tego nie zrozumiem
— zaznaczył szef rządu, nie wyjaśniając, jak rzekomo prezydent miał „promować Zondacrypto”.
Czytaj także
„Pożyczka SAFE jest szkodliwa”
Na portalu X pojawiło się mnóstwo komentarzy, które wskazują, że koalicja 13 grudnia będzie mieć z tego tytułu duże problemy.
Pożyczka SAFE jest szkodliwa, a bezpieczeństwo Polski powinno opierać się przede wszystkim na suwerennych decyzjach, a nie rozwiązaniach narzucanych przez Unię Europejską. Prawo i Sprawiedliwość będzie konsekwentnie budować silną armię finansowaną w oparciu o polskie decyzje i polskie interesy. Nasza suwerenność jest najważniejsza!
— skomentował kandydat na premiera PiS prof. Przemysław Czarnek.
Dzisiejsze podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. To sprawa, która dotyczyć będzie całego pokolenia Polaków - także ludzi, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie […] Pan Prezydent wielokrotnie ostrzegał, że bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest prawdziwym bezpieczeństwem. Suwerenność na kredyt nie jest prawdziwą suwerennością
— napisał szef BBN Bartosz Grodecki.
Czytaj także
Gdyby Donald Tusk naprawdę wierzył, że pożyczka SAFE jest sukcesem i jest zgodna z prawem, podpisałby ją osobiście. Zamiast tego wysyła Władysława Kosiniaka-Kamysza i Andrzeja Domańskiego, którzy zostali sprowadzeni do roli słupów. Gdy pojawiają się gigantyczne zobowiązania, ryzyko polityczne a sam podpis bez ustawy jest niezgodny z prawem, Tusk chowa się za ministrami, jakby już dziś szykował sobie linię obrony na przyszłość. Tchórzostwo w najczystszej postaci i naiwność Domańskiego i Kosiniaka-Kamysza
— dodał europoseł PiS Maciej Wąsik.
Prawo i Sprawiedliwość będzie bronić polskiej suwerenności i zapewni finansowanie Wojska Polskiego oparte na polskich decyzjach i polskich interesach
— skomentował był szef MON Mariusz Błaszczak.
Bez zgody prezydenta, bez wiedzy ile to będzie kosztować, bez podstawy prawnej. Rządzący dziś uzależnili sprawy naszego bezpieczeństwa od arbitralnych decyzji Komisji Europejskiej
— stwierdził wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.
Czytaj także
ZŁAMAŁ KONSTYTUCJĘ! Ominął weto Prezydenta i zignorował wolę narodu. Przepchnął program SAFE zwykłą uchwałą, choć prawo wymaga ustawy. Za deptanie artykułów 122 i 216 Konstytucji czeka go TRYBUNAŁ STANU
— napisał lider ROG Robert Bąkiewicz.
Melduje wykonanie zadania kierowniku!
— spuentował jachcy, dołączając nagranie z sygnatariuszami SAFE.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759837-safe-nielegalnie-podpisany-w-sieci-zawrzalo-tusk-chowa-sie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.