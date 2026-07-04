Hit! Poseł KO sam wsypał partię Tuska. Jabłoński "dziękuje"

Zaczęło się od zapewnień obozu rządzącego, że „saloniku VIP” w Szpitalu Południowym rzekomo nie było, a skończyło na ich dość swobodnym „rozmnożeniu” w narracji samej Koalicji Obywatelskiej. Poseł PiS Paweł Jabłoński „podziękował” więc za szczerość posłowi Piorowi Kandybie, po jego - głośnej już - wypowiedzi w Kanale Zero.
Poseł KO szokuje
Krótko po tym, jak Donald Tusk zaczął opowiadać, że problem tzw. saloników VIP nie ogranicza się do jednego szpitala, politycy Koalicji Obywatelskiej zaczęli rozwijać tę narrację. W programie Kanału Zero poseł KO Piotr Kandyba poszedł o krok dalej, przekonując, że specjalne pokoje dla uprzywilejowanych funkcjonują w „każdym albo prawie każdym szpitalu”
W każdym szpitalu, albo w prawie każdym są takie pokoje
— rzucił Kandyba w trakcie gorącej dyskusji między politykami.
Co pan gada? Obraził pan właśnie lekarzy
— zareagował z oburzeniem wicemarszałek Sejm Krzysztof Bosak (Konfederacja).
Mówię prawie. Tzw. saloniki, bo to nieraz są po prostu jakieś pokoje, gdzie pan jak przyjdzie, to pana też przyjmą z kawą. I taka jest prawda
— przekonywał dalej parlamentarzysta KO.
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Jabłoński: Dziękujemy za szczerość
Ciekawe i cenny uwagi komentarz do tej wypowiedzi posła KO zamieścił w serwisie X Paweł Jabłoński z PiS.
I tak to właśnie wygląda. Posłowie rządzącej Partii są przyjmowani w salonikach VIP – w całej Polsce, nie tylko w szpitalu Południowym – i tak oderwali się od rzeczywistości, że myślą, że to normalne
— napisał poseł.
Dziękujemy za szczerość, panie Piotrze Kandyba
— dodał Jabłoński.
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olnk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764174-hit-posel-ko-sam-wsypal-partie-tuska-jablonski-dziekuje
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