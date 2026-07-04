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"Likwidujemy coś, czego nie ma". Gawryluk bezlitośnie obnaża nową narrację Tuska!

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdj. głównym premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w KPRM w Warszawie, w miniaturze Dorota Gawryluk / autor: PAP/Leszek Szymański, screen/YouTube/ polsatnews.pl
Na zdj. głównym premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w KPRM w Warszawie, w miniaturze Dorota Gawryluk / autor: PAP/Leszek Szymański, screen/YouTube/ polsatnews.pl

Najpierw nie było ich wcale, a teraz… trzeba je likwidować. Tak w skrócie wygląda ewolucja narracji wokół tzw. saloników VIP (choć mowa jak na razie o saloniku w Szpitalu Południowym), którą przypieczętował Donald Tusk podczas piątkowej konferencji. „To jest bardzo sprytne. Nie ma saloników VIP. Nakazujemy zatem zlikwidowanie tych saloników (…). Czyli likwidujemy coś, czego nie ma” - komentowała dziennikarka Polsatu Dorota Gawryluk.

Narracja Tuska o „saloniku VIP”

Przypomnijmy, że do tej pory obóz rządzący próbował przekonywać opinię publiczną, że w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym pracował lekarz-milioner i do niedawna radny KO Dawid Kacprzyk, rzekomo nie istniał żaden „salonik VIP” dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin.

Nieoczekiwanie, to Donald Tusk dokonał fantazyjnej wolty niczym najlepszy akrobata w cyrku i podczas piątkowej konferencji prasowej na swój sposób potwierdził istnienie „saloniku VIP” w Szpitalu Południowym.

Zdajemy sobie sprawę (…), że te zwyrodnienia to nie jest tylko ten jeden szpital i że trzeba w związku z tym doprowadzić do systemowych rozwiązań i do takich działań NFZ i Ministra Zdrowia, które uporają się i to tak na pierwszy ogień z tymi najbardziej oburzającymi praktykami. Mam na myśli tutaj tak zwane saloniki VIP. Dla Narodowego Funduszu Zdrowia i dla Ministerstwa zadanie jest proste - to zjawisko musi zniknąć

— mówił w wyraźnie nerwowy sposób, mieląc kartkę w rękach Tusk. Tym samym starał się zaprezentować, że skoro „salonik VIP” miał istnieć w komercyjnej części publicznego Szpitala Południowego i sugerował, że takie saloniki miałyby istnieć również w innych placówkach, to ranga obecnej afery jest mniejsza.

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Czyli likwidujemy coś, czego nie ma”

Tę specyficzną strategię komunikacyjną rządu i premiera z piękną ironią przedstawiła Dorota Gawryluk wraz z Janem Wróblem w magazynie publicystycznym „Kalejdoskop Wydarzeń” na antenie Polsat News.

Widać tutaj jednak jakiś postęp, jeśli chodzi o premiera, dlatego że premier postanowił zmusić szefową Ministerstwa Zdrowia oraz szefa NFZ-u do likwidacji „saloników VIP”, czyli do likwidacji czegoś, czego nie nie było

— mówiła Gawryluk.

Więc poszedł po linii najmniejszego oporu, bo chyba łatwo jest zlikwidować to, czego nie ma. Najłatwiej

— dodała dziennikarka.

To jest bardzo sprytne. Nie ma saloników VIP. Nakazujemy zatem zlikwidowanie tych saloników i jeszcze jakieś zeszyty, o których jeszcze nie wiemy, ale premier już się dowiedział. Czyli likwidujemy coś, czego nie ma

— spuentowała kąśliwie.

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olnk/X/Polsat News/wPolityce.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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