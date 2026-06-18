Anna Maria Żukowska sprowokowała lekarza Rafała Górskiego, rzucając wobec niego bezpodstawne oskarżenia. Ten w odpowiedzi potwierdził, że w Warszawskim Szpitalu Południowym istniał salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska próbowała obarczać aferą w warszawskim SOR nie tylko Koalicję Obywatelską, ale jednego z lekarzy niezwiązanych z formacją.
Skoro tak, to chyba Trzaskowski powinien wywalić ze szpitala nie tylko doktora z SOR, ale i szefa Chirurgii Kręgosłupa, nie? To pan dr Rafał Górski. Gdyż tak się składa, że na chirurgii kręgosłupa nie wykonuje się kolonoskopii. Aha. To też nie jest jedyne miejsce pracy pana doktora…
— napisała.
Mocna odpowiedź
Na wpis zareagował Rafał Górski, który nie zostawił suchej nitki na posłance i potwierdził, że faktycznie istniał VIP room dla polityków Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym.
Pani Poseł, rozumiem, że w mediach społecznościowych liczy się szybkość publikacji. Szkoda tylko, że tym razem zabrakło miejsca na weryfikację faktów. Po pierwsze – od kilku miesięcy nie pracuję już w Szpitalu Południowym. Po drugie – nigdy nie byłem kierownikiem Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa. Po trzecie – ani powstanie, ani lokalizacja tzw. „VIP room” nie były ze mną konsultowane, uzgadniane ani przeze mnie inicjowane. Jedynym efektem tej decyzji było odebranie sali, na której wcześniej hospitalizowani byli pacjenci chirurgii kręgosłupa
— wskazał.
Przyznam, że z zainteresowaniem obserwuję, jak osoba pełniąca mandat posła RP buduje swoją narrację na podstawie informacji, które okazują się nie tylko niesprawdzone, ale po prostu nieprawdziwe. Rozumiem, że łatwo jest wskazać winnego. Trudniej wcześniej sprawdzić, czy dana osoba ma z opisywaną sprawą cokolwiek wspólnego
— napisał.
W związku z publikacją zawierającą nieprawdziwe informacje naruszające moje dobre imię oczekuję ich sprostowania. Mam nadzieję, że nie będzie konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Na przyszłość rekomenduję prostsze rozwiązanie – przed publicznym oskarżeniem kogokolwiek wystarczy wykonać jeden telefon lub wysłać jedną wiadomość. Chętnie udzielę informacji, które pozwolą uniknąć podobnych kompromitujących pomyłek
— podkreślił.
Potwierdzenie
Twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski i dziennikarz tych mediów, który ujawnił aferę Patryk Słowik zauważyli, że wpis ten potwierdza prawdziwość ich ustaleń.
„Ani powstanie, ani lokalizacja tzw. VIP room nie były ze mną konsultowane, uzgadniane ani przeze mnie inicjowane. Jedynym efektem tej decyzji było odebranie sali, na której wcześniej hospitalizowani byli pacjenci chirurgii kręgosłupa”. Aj Jezus Maria, jak nie idzie, to nie idzie
— wskazał Patryk Słowik.
Macie stuprocentowe potwierdzenie istnienia saloniku VIP
— napisał Krzysztof Stanowski.
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Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762949-nieudolna-pomoc-zukowskiej-lekarz-potwierdzil-salonik-vip
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