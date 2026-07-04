Krótko po tym, jak Donald Tusk zaczął opowiadać, że problem tzw. saloników VIP nie ogranicza się do jednego szpitala, politycy Koalicji Obywatelskiej zaczęli rozwijać tę narrację. W programie Kanału Zero poseł KO Piotr Kandyba poszedł o krok dalej, przekonując, że specjalne pokoje dla uprzywilejowanych funkcjonują w „każdym albo prawie każdym szpitalu”. Te słowa wywołały natychmiastową, ostrą reakcję wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka.
„W każdym szpitalu”
Poseł KO Piotr Kandyba w programie „Tygodnik Polityczny” emitowanym na Kanale Zero mocno starł się z jednym z liderów Konfederacji, wicemarszałkiem Sejm Krzysztofem Bosakiem. Przedstawiciel partii Donalda Tuska przekonywał bowiem, idąc najwyraźniej w ślad za najnowszą narracją ukutą przez premiera, że tzw. saloniki VIP funkcjonują w prawie każdym szpitalu!
W każdym szpitalu, albo w prawie każdym są takie pokoje
— rzucił Kandyba w trakcie gorącej dyskusji między politykami.
Co pan gada? Obraził pan właśnie lekarzy
— zareagował z oburzeniem Bosak.
Mówię prawie. Tzw. saloniki, bo to nieraz są po prostu jakieś pokoje, gdzie pan jak przyjdzie, to pana też przyjmą z kawą. I taka jest prawda
— przekonywał dalej parlamentarzysta KO.
Ja byłem w szpitalach i nic takiego nie miało miejsca
— ripostował wicemarszałek Sejmu.
Oczywiście, tak. Na pewno
— próbował ironizować Kandyba.
Jak byłem z dzieckiem w szpitalu, to czekaliśmy razem ze wszystkimi pacjentami na korytarzu na krzesełkach, aż lekarz przyjął i obejrzał dziecko. Jeden z naszych posłów był teraz, w tych dniach z dzieckiem w szpitalu w Warszawie. 45 minut czekał na SOR-ze. Ostatecznie pojechał do prywatnej ochrony zdrowia, bo lekarze mieli awarię systemu elektronicznego i nie został w ogóle obsłużony. Podobnie jak nikt nie był obsłużony. Więc co pan w ogóle gada?
— wypuścił najmocniejszą odpowiedź Krzysztof Bosak.
Tusk i salonik w Szpitalu Południowym
Przypomnijmy, że do tej pory obóz rządzący próbował przekonywać opinię publiczną, że w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym pracował lekarz-milioner i do niedawna radny KO Dawid Kacprzyk, rzekomo nie istniał żaden „salonik VIP” dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin.
Nieoczekiwanie, to Donald Tusk dokonał fantazyjnej wolty niczym najlepszy akrobata w cyrku i podczas piątkowej konferencji prasowej na swój sposób potwierdził istnienie „saloniku VIP” w Szpitalu Południowym.
Zdajemy sobie sprawę (…), że te zwyrodnienia to nie jest tylko ten jeden szpital i że trzeba w związku z tym doprowadzić do systemowych rozwiązań i do takich działań NFZ i Ministra Zdrowia, które uporają się i to tak na pierwszy ogień z tymi najbardziej oburzającymi praktykami. Mam na myśli tutaj tak zwane saloniki VIP. Dla Narodowego Funduszu Zdrowia i dla Ministerstwa zadanie jest proste - to zjawisko musi zniknąć
— mówił w wyraźnie nerwowy sposób, mieląc kartkę w rękach Tusk. Tym samym starał się zaprezentować, że skoro „salonik VIP” miał istnieć w komercyjnej części publicznego Szpitala Południowego i sugerował, że takie saloniki miałyby istnieć również w innych placówkach, to ranga obecnej afery jest mniejsza.
Panta rhei, wszystko płynie. Zwłaszcza narracja obronna Koalicji Obywatelskiej w obliczu gigantycznej afery szpitalnej?
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