Trzaskowski podjął decyzję. Prezes PiS przestrzega!

„Zeszyty Tuska, saloniki VIP, fikcyjne umowy… Kowal zawinił, a Cygana powiesili. Nie dajmy sobie wmówić, że sprawa jest załatwiona” - czytamy we wpisie prezes PiS Jarosława Kaczyńskiego na portalu X, który odnosi się do skandalu ze Szpitalem Południowym i środowiskiem Koalicji Obywatelskiej.
Donald Tusk ma coraz cięższy orzech do zgryzienia. Afera ze Szpitalem Południowym i lekarzem-milionerem Dawidem Kacprzykiem nie tylko nie chce dać się przykryć, co na jaw wychodzą kolejne wątki.
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Rafał Trzaskowski poinformował na konferencji prasowej, że Renata Kazanowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentami Warszawy. Sprawa wywołała poruszenie w sieci.
Za błędy Kacprzaka, Kierwińskiego, Trzaskowskiego i Tuska (sami mężczyźni) odpowiedzialność poniosły dwie kobiety
— brzmi jeden z komentarzy na portalu X.
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Z kolei szef koalicji 13 grudnia na swojej konferencji prasowej potwierdził istnienie „saloniku VIP” w Szpitalu Południowym, z którego mieli korzystać dla polityków Koalicji Obywatelskiej i członków ich rodzin. Mało tego, wskazał, że takie „saloniki VIP” i zapisy poza kolejką działają też w innych szpitalach! Nakazał NFZ i Ministerstwu Zdrowia wymyślenie, jak to zmienić do wtorku, a jeśli nie, to zasugerował, że będą konsekwencje personalne.
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„Układ trzyma się w najlepsze”
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie.
Zeszyty Tuska, saloniki VIP, fikcyjne umowy… Kowal zawinił, a Cygana powiesili. Nie dajmy sobie wmówić, że sprawa jest załatwiona. Wiceprezydent nadzorujący Szpital Południowy nadal pełni swoją funkcję, a działaczom KO i PSL w zarządach i radach nadzorczych warszawskich szpitali, akceptującym ten proceder, włos z głowy nie spadł. Polityczny „Ojciec Chrzestny” nie do ruszenia. Układ trzyma się w najlepsze
— czytamy we wpisie na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764123-trzaskowski-podjal-decyzje-prezes-pis-przestrzega
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