Afera w Szpitalu Południowym bardzo poważnie uderza w Koalicję Obywatelską. Siłą rzeczy jednym z głównych bohaterów w sprawie stał się wiceszef Rafał Trzaskowski, ponieważ to on jest prezydentem Warszawy, do której należy wspomniany szpital i to do niego zgłaszał się sygnalista w tej sprawie. Teraz jednak Trzaskowski podejmuje pewne działania i ich znaczenie dostrzegł je m.in. Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
Sygnalista w sprawie afery w Szpitalu Południowym i działalności w nim lekarza-milionera z KO Dawida Kacprzyka, były ordynator chirurgii Emil Jędrzejewski - jak ujawnił portal Zero.pl - już w lipcu 2025 roku informował włodarza stolicy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, ten jednak nic w sprawie nie zrobił. Należy jednak przyznać, że robi sporo teraz, gdy afera stała się już bardzo głośna medialnie, aczkolwiek należy zauważyć, iż robi to zapewne w interesie swoim i własnej partii.
Zaskakujący wpis Stanowskiego
Mimo wszystko podjęcie działań przez Trzaskowskiego po wybuchu afery - mowa m.in. o odwołaniu władz Szpitala Południowego, dzisiejszym przyjęciu rezygnacji od dwóch wiceprezydentów Warszawy - Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry - a także o zapowiedzi odpolitycznienia wszystkich warszawskich spółek miejskich, spotkało sie z aprobatą ze strony… założyciela Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego, którego media ujawnił całą aferę i który w przeszłości wielokrotnie krytykował Trzaskowskiego za różne działania.
Rafał Trzaskowski - chociaż należy pamiętać, że jest stroną w tej sprawie, ma na koncie własne zaniedbania, no i walczy o swoją reputację - jako jedyny polityk Koalicji Obywatelskiej dość często zachowuje się w sprawie Szpitala Południowego przyzwoicie i twardo
— napisał na X Krzysztof Stanowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764068-zaskakujacy-wpis-stanowskiego-o-trzaskowskim
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